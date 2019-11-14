Консервативная партия Великобритании зависит от российских денег - вот почему она проигнорировала вмешательство России

"Любой, кто действительно хочет понять намерение правительства блокировать доклад о вмешательстве России, подготовленный Комитетом парламента по разведке и безопасности, должен вернуться в 2009 год. На тот момент я был министром по европейским делам, и мой коллега Марк Франсуа совершенно ясно дал понять, что будущее правительство консерваторов намерено "нормализовать" отношения с Россией Владимира Путина. Поэтому когда Дэвид Кэмерон появился на Даунинг-Стрит, он начал с чистого листа (...)", - пишет британский политик и бывший глава парламентской группы по России Крис Брайант.

"Это потребовало множества эпизодов добровольной амнезии от министров Консервативной партии. Александра Литвиненко отравили полонием в Великобритании в 2006 году. Все улики указывали на Кремль, но как достаточно открыто заявила тогдашний министр внутренних дел Тереза Мей, причина, по которой она блокировала расследование его убийства, заключалась в том, что оно бы повредило дипломатическим отношениям. В российской тюрьме в 2006 году умер Сергей Магнитский, который, работая на британскую фирму, раскрыв обширную коррупцию кремлевских чиновников. Но всякий раз, когда я спрашивал Кэмерона и Мэй, запретят ли они въезд в Соединенное Королевство кому-либо, связываемому с его убийством, они напускали тумана и уклонялись от ответа".

"(...) Так начался мощный приток российских денег в Великобританию. Олигархи припрятывали здесь свои денежные средства, что в процессе привело к значительному раздуванию цен на рынке недвижимости, - отмечает Брайант в статье. - (...) Обычным явлением стал один тип инвестиций - в Консервативную партии. Порой средства вкладывали сами олигархи, например, Александр Темерко, заработавший на продаже оружия. Порой - жены олигархов, получившие британское гражданство, как в случае с Любовью Чернухиной, чей муж был заместителем министра финансов Путина. (...) В общей сложности, россияне влили в Консервативную партию как минимум 3,5 млн фунтов стерлингов с момента прихода Кэмерона к власти, из них не менее 500 тыс. фунтов стерлингов только за прошлый год".

"Неудивительно, что правительство твердо намерено заблокировать обнародование доклада Комитета по разведке. Стоит внимательно послушать, что один за одним говорят министры-консерваторы. Они никогда не отрицали попытки России вмешаться в нашу демократию. Что они неоднократно говорили, так это то, что до сих пор не было "успешных" попыток", - подчеркивается в публикации.

"(...) Правда в том, что Путин считает, что он находится в состоянии войны с Западом. Она включает в себя не танки или ракеты, а крайне действенные манипуляции нашей демократической системой. Его фабрика ботов и троллей в Санкт-Петербурге выбирает в качестве своих объектов отдельных британских политиков или группы, особенно сильно критикующих Путина (...), - указывает Брайант. - Он также проводит систематическую кампанию запутывания и дезинформации в отношении любых событий, начиная от нападения в Солсбери, отношений с США, политической ситуации на Украине и заканчивая сбитым самолетом рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines".

"(...) Новость о том, что на этой неделе Лейбористская партия подверглась нескольким попыткам кибератак, не удивит парламентский отдел информационных технологий, поскольку он регулярно предупреждали Комитет по финансам Палаты общин о многократных попытках вторжения в информационные системы Палаты общин из России и Китая. И порой Россия идет дальше. Как я полагаю, пищевое отравление и множество телефонных звонков в мой номер каждый час в течение ночи во время моего служебного визита в Нижний Новгород - это стандартные меры раздражения, которые ФСБ применяет по отношению к "трудным" гостям. Когда российское правительство пожаловалось на то, что я, будучи главой межпартийной группы по России в парламенте, слишком критично высказывался о Путине (и слишком гомосексуален), консерваторы стали напрямую работать с посольством России, чтобы меня сместить (...)", - отмечает Брайант.

"(...) Борис Джонсон признал, что крупнейшей его ошибкой в должности министра иностранных дел был визит в Москву и мысли о том, что было возможно перезагрузить отношения. (...) Сейчас ему стоит раскрыть карты и обнародовать доклад Комитета по разведке. Это единственный способ противостоять влиянию России, которое однозначно окутывает его и его партию (...)", - указывает автор публикации.