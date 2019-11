14 ноября 2019 г. Оливер Кэрролл | The Independent Россия пытается добиться легализации африканских "кровавых алмазов" "(...) На этой неделе Москва объявила, что хочет положить конец международному эмбарго на алмазы, экспортируемые из Центральноафриканской Республики (ЦАР). ЦАР - единственное государство в мире, на которое до сих пор распространяется запрет на так называемые "кровавые алмазы", - передает газета The Independent. - Согласно большей части оценок, более 90% алмазов ЦАР все равно экспортируются через черный рынок". "Во вторник заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сказал, что пришло время признать, что запрет не работает, и в полном объеме легализовать торговлю алмазами", - пишет автор статьи Оливер Кэрролл. "Действующие запреты несправедливы по отношению к беднякам, у которых это единственный способ заработать себе на пропитание. (...) Практически весь этот объем [алмазов] оказывается на мировых рынках в виде контрабанды ... А вырученные средства находятся в распоряжении преступников", - цитирует слова Моисеева издание. "Активисты утверждают, что официальная позиция России надумана. Они говорят, что Москва вместо этого заинтересована в получении выгоды от торговли, отмечая, что действующие лица с тесными связями с Кремлем будут готовы получить преимущества от смягчения правил", - подчеркивается в статье. "(...) Экспорт алмазов из ЦАР был полностью запрещен в 2013 году из-за опасений, что выручка от него подпитывала жестокие вооруженные группировки. Спустя три года запрет был частично снят в контролируемых правительством регионах на западе страны. Но теперь Россия хочет легализации экспорта на всей территории ЦАР", - следует из статьи. "(...) Маловероятно, что инициатива Москвы по отмене международного эмбарго на алмазы из ЦАР увенчается успехом, заявил The Independent Брэд Брукс-Рубин из неправительственной организации Enough Project, ориентированной на антикоррупционную деятельность в регионе. Это не первый раз, когда делается подобное утверждение, говорит он. Ранее эту инициативу продвигали Дубай и Индия, крупные игроки в алмазной индустрии. Но тот факт, что теперь ее выдвигает Россия, означает, что эта идея получит "некоторую поддержку", - говорится в статье. "Россия находится в процессе восстановления своего влиятельного положения в Африке после трех десятилетий относительного бездействия. (...) Сейчас главный игрок на континенте - это Китай. Но Владимир Путин хочет это изменить, и ЦАР является основной опорой его стратегии, - подчеркивается в статье. - По словам антрополога из Института Африки РАН Дмитрия Бондаренко, сотрудничество с обедневшим, богатым минеральными ресурсами государством должно было стать "демонстрацией" нового потенциала России в регионе. Во-первых, сказал он, ЦАР никогда ранее не находилась в советской сфере влияния. Во-вторых, она вступает в сотрудничество с Россией из "прагматических, а не идеологических" соображений. В-третьих, она использует Россию для сокращения зависимости от Запада (в данном случае от Франции)". "Это первый и, вероятно, не последний подобный маневр", - рассказал он газете The Independent, добавив, что Москва продолжит искать такие возможности. "(...) В 2018 году, например, ЦАР и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, по которому российская армия проводит обучение местной президентской гвардии, - информирует автор. - (...) Примерно в то же время, когда Москва отправила своих официальных солдат в Африку, неподалеку от районов добычи алмазов появились и частные армии. Этих наемников связали с Евгением Пригожиным, доверенным лицом Владимира Путина, которого обычно называют "поваром Путина" из-за множества кейтеринговых контрактов, полученных его компанией". "В 2019 году появились сообщения о том, что компания, связанная с Пригожиным, получила и права на добычу алмазов внутри страны, - сообщается в статье. - По словам Брукса-Рубина, такой контекст, возможно, поможет объяснить, почему Россия добивается еще большей либерализации рынка алмазов (...)". Источник: The Independent