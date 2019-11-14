В Бразилии страны БРИКС находятся в рассредоточенном боевом порядке

"Саммит крупнейших развивающихся стран объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку под председательством Жаира Больсонару. Существующий десять лет клуб пяти стран довольно разнороден, но его объединяют общие интересы", - пишет журналистка Le Figaro Анна Шейвьяль.

"(...) Ежегодная встреча глав государств клуба из пяти стран в эту среду и четверг проходит в бразильской столице. На прошлогоднем саммите в Йоханнесбурге страны БРИКС выступили единым фронтом против торговой войны Дональда Трампа. Каким станет саммит под председательством Жаира Болсонару, обладающего трампистскими манерами и не скрывающего своей близости к президенту США?"- задумывается автор статьи.

"Болсонару придает большое значение этому саммиту, он тщательно его подготовил. Президент Бразилии не хочет присоединяться к Соединенным Штатам, за ним стоит мощное бразильское лобби, особенно в агропродовольственном секторе, которое ведет бизнес с Китаем, Индией и Африкой", - поясняет Жан-Жозеф Бойо, исследователь в Институте международных и стратегических исследований, эксперт по Индии и развивающимся странам.

"(...) Их по-прежнему объединяет разочарование в связи с тем, что они недостаточно полно представлены в международных организациях, МВФ и Всемирном банке", - говорит о странах БРИКС главный экономист французской страховой компании Coface Жюльен Марсилли. (...) Тем не менее, по его словам, на этом саммите явно выражено стремление к сотрудничеству, весьма насыщенная повестка дня включает в себя укрепление Банка развития стран БРИКС, созданного в 2014 году. "В частности, большое внимание уделяется инновациям. С одной стороны, стоит очень продвинутый Китай, а с другой - Россия и Бразилия, чьи усилия в этой области незначительны, - говорится в статье. Уровень развития сильно отличается: Индия, с точки зрения ВВП на душу населения, находится на уровне Китая начала 2000-х годов".

"В ухудшающемся глобальном контексте Срединная империя на сегодняшний день остается доминирующей экономикой группы, - пишет Le Figaro. - Ни одной из стран БРИКС не удалось избежать замедления экономического роста. "У каждой страны есть свои внутренние проблемы, это усложняет создание общего фронта, - подчеркивает Людовик Субран, главный экономист страховой компании Euler Hermes. - Они заинтересованы в расширении торговли, но торговля между ними не набирает силу". Эти страны критикуют американский протекционизм, однако они тоже установили таможенные барьеры, в частности Индия и Бразилия, с тем, чтобы защитить свою промышленность от китайского конкурента".

(...) По мнению Жана-Жозефа Бойо, такие саммиты дают возможность активизировать торговлю Юг-Юг. Страны БРИКС в значительной степени делают ставку на Африку, в том числе Россия, как показал недавний саммит Россия-Африка, организованный Владимиром Путиным. "Страны БРИКС дополняют друг друга, Россия - специалист по безопасности, Бразилия - агропродовольственная держава, а Индия позиционирует себя в сфере услуг", - указывает исследователь.