Возвышение женщин пожилого возраста похоже приобретает привкус реванша

"(...) Как бы то ни было, необходимо констатировать: в последние месяцы несколько женщин старше 60 лет завоевали высокие должности или большое влияние в политической и экономической сфере. 61-летняя немка Урсула фон дер Ляйен является новым председателем Европейской комиссии. 63-летняя Кристин Лагард только что встала у руля Европейского центрального банка. 66-летняя болгарка Кристалина Георгиева сменила ее на посту директора-распределителя Международного валютного фонда (МВФ) - для подтверждения ее назначения даже пришлось изменить устав учреждения в отношении возрастного ограничения", - пишет журналистка Le Monde Мари Шаррель.

"За океаном кандидат в президенты от Демократической партии 70-летняя Элизабет Уоррен, сенатор от штата Массачусетс, встряхнула американских левых. 79-летняя Нэнси Пелоси из Калифорнии прославилась как демократ, который может свергнуть Дональда Трампа...".

"В эпоху, когда раскованная речь женоненавистнических лидеров регулярно приводит в негодование социальные сети - в августе бразильский президент Жаир Болсонару опубликовал в Facebook грубый намек на возраст Брижит Макрон - восхождение этих женщин приобретает привкус реванша. Но как это интерпретировать, избегая упрощенных шаблонов мышления? - задумывается журналистка. - Одни подчеркивают, что нередко к женщинам обращаются во времена кризиса, а когда ситуация выправляется, игру возобновляют мужчины. Другие считают, что присутствие женщин является прежде всего отражением эволюции наших обществ - и не только после дела Вайнштейна".

"И правда, все меняется. Потихоньку. В последние годы многие правительства приняли законодательные меры для обеспечения паритетного представительства женщин и мужчин в парламентах и советах директоров крупных компаний. Уровень занятости женщин хотя и остается ниже, чем у мужчин, постепенно растет, в том числе среди самых пожилых сотрудниц. В Евросоюзе этот показатель вырос с 29% для работающих по найму женщин в возрасте от 55 до 64 лет в 1997 году (51,5% для мужчин) до 55,2% в 2018 году (69,1% для мужчин). Такая динамика кажется неотвратимой. Так ли это на самом деле?", - задается вопросом Шаррель.

"(...) Возврат в прошлое всегда возможен, однако в ближайшие годы образ зрелой женщины несомненно заставит признать себя, тем более в обществе, находящемся в разгаре демографического сдвига - в экономически развитых странах доля населения старше 65 лет (19,3% по данным ООН) сейчас выше, чем доля возрастной группы 15-24 года (11%)", - пишет Le Monde.

"Это с удовольствием отмечает в своей недавней статье экономист Роберт Джонсон из Института нового экономического мышления. Опираясь на исследования, он утверждает, что финансовая и экономическая сферы будут регулироваться намного искуснее, если в их руководстве будет представлено больше опытных женщин. Конечно, в качестве аргумента предполагаемых женских качеств выдвигается способность действовать осторожно. Но одно можно сказать наверняка: разнообразие профилей - как в гендерном плане, так и в сроках обучения и в происхождении - на высшем уровне управления остается лучшей прививкой против единомыслия", - резюмирует автор статьи.