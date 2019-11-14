Когда женщины сбросили бюстгальтер, их грудь почувствовала себя отлично

"Все больше и больше женщин восстают против требования носить бюстгальтер и объединяются в движение Nobra ("без бюстгальтера "), - пишет Slate.fr

"Большинство женщин, решивших больше не носить бюстгальтер, делают это потому, что они начали ценить комфорт, от которого раньше отказывались, - говорится в публикации. "Однажды я слишком быстро переодевалась, облачаясь в костюм для средневековой анимации, и забыла надеть бюстгальтер. Затем я спросила моего мужчину, было ли это заметно. Нет, ответил он. Именно тогда я сказала себе: "Зачем его надевать? - вспоминает 46-летняя Алоиз, участница Nobra c 2014 года. - У меня большая грудь, и мне трудно было подбирать бюстгальтеры своего размера, прочные, удобные, не слишком дорогие и не слишком уродливые".

"(...) У Аннабель размер груди 100D, но она также прекратила носить бюстгальтер "из соображений комфорта". "Я начала снимать его время от времени, потом летом, и с тех пор больше его не носила. Я надеваю бюстгальтер, только когда занимаюсь спортом", - рассказывает она. 30-летняя Марго приняла такое решение в 2013 году, "читая статьи о том, что бюстгальтер сдавливает кровеносные сосуды грудной клетки", - говорится в статье.

"Мы мало знаем о влиянии бюстгальтера на здоровье, потому что "по этой теме не проводилось ни одного серьезного научного исследования: финансируются скорее исследовательские проекты, связанные с лечением рака молочной железы или созданием оптимальных бюстгальтеров", - считает доктор Жан-Дени Руийон.

"По мнению этого спортивного врача и почетного профессора Университета Франш-Конте, "бюстгальтер блокирует кровообращение и лимфатическую циркуляцию. Он также способствует повышению температуры груди, что может иметь несколько последствий, в том числе появление растяжек". Несколько научных исследований, в том числе исследование, проведенное К. С. Се в 1991 году, также выдвинуло идею о гипотетической связи с раком молочной железы, но до настоящего времени ничего не было доказано", - указывает издание.

"Доктор Жан-Дени Руийон занимался исследованием бюстгальтера с 1997 года на примере более 300 женщин, чтобы прояснить вопрос о полезности этого предмета нижнего белья. "Бюстгальтер препятствует работе мышечной ткани, что ускоряет старение груди", - анализирует он. Согласно первичной оценке, через шесть недель после прекращения ношения бюстгальтера "женщины, участвовавшие в моем исследовании, больше не захотели снова его надевать и больше не могли его переносить".

"Доктор проверил свою первоначальную гипотезу по поводу старения груди (птоза). "Без бюстгальтера улучшаются плотность и упругость груди. Женщины с большой грудью, которые на протяжении десятилетий носили бюстгальтер, уже имели прогрессирующее старение молочных желез, но они добились самых быстрых успехов, потому что тот факт, что грудь тяжелая, больше нагружает ткани, как это происходит для любой мускулатуры".

"(...) Некоторые женщины чувствуют, что они вновь обретают свое тело. Они обнаруживают реальную форму своей груди и принимают ее, даже если она отличается от нормы, представленной в коллективном воображении. Сняв этот слой одежды, они также испытывают новые ощущения, такие как движение груди в гармонии с остальными частями тела", - поясняет Лорен, которая проводила исследование бюстгальтера во время написания диплома по этнологическому искусству в университете Ниццы - Софии Антиполис.

"(...) Отсутствие бюстгальтера могло считаться признаком женщины легкого поведения, поскольку без такой защиты видны соски, - указывает издание. "Иногда я чувствую небольшой дискомфорт, потому что девушки без лифчика воспринимаются как игривые и бесстыдные, торчащие соски представляются признаком желания, хотя это вовсе не так", - признается Марго.

"Мне бывает неловко, если я ношу белый топ, под которым просвечиваются мои соски, но я очень быстро начинаю себя уговаривать. Мы ведь все время видим мужские соски, ничего страшного, если будут видны женские", - ограничивает значение происходящего Амели. Отказаться от лифчика, как это сделали женщины во время майских событий во Франции 1968 года, сегодня означало бы стремление к равенству с мужчинами, а не сексуальное освобождение", - указывает автор статьи.

"(...) Азали, одна из администраторов страницы Nobra в Facebook, пишет: "Я призываю не к тому, чтобы мы выбросили свои бюстгальтеры, а к тому, чтобы все осознали, что их ношение - это выбор, а не обязанность".