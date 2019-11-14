"Германия - это рай для отмывания денег"

"Наркотики, торговля людьми, мошенничество - в Германии инвестируются и отмываются заработанные незаконным путем деньги со всего мира", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Отмывание денег - гигантская индустрия, - отмечает автор статьи Инго Мальхер. - Деньги, заработанные на наркоторговле, контрабанде людей, коррупции, мошенничестве, шантаже, вливаются в легальный экономический кругооборот витиеватыми путями, и грязные деньги становятся чистыми. По оценке Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), по всему миру ежегодно отмывается от двух до трех процентов мирового ВВП, что соответствует сумме от 1,6 до 4 трлн долларов США. Согласно исследованию, проведенному в 2016 году по поручению министерства финансов ФРГ, в Германии ежегодно отмывается более 100 млрд евро - что примерно равняется годовому обороту автопроизводителя BMW".

"В пятницу в бундестаге пройдет голосование о реализации нового положения ЕС, на основании которого будет пересмотрен немецкий закон об отмывании денег. Предполагается введение более строгого контроля над сферой недвижимости и получение расширенных полномочий управлением финансовой разведки (FIU), являющимся структурой таможенной службы. Также на компании, представляющие услуги по хранению криптовалют, должно быть наложено обязательство об уведомлении о подозрительных транзакциях. А к реестру собственников компаний должен быть открыт доступ всем гражданам. Но будет ли этого достаточно?", - задается вопросом издание.

"Германия - рай для отмывания денег", - сказал в разговоре с изданием следователь Хоффманн (фамилия изменена), один из борцов с коррупцией. В его практике снова произошел случай, который заставляет его сомневаться в смысле своей деятельности.

"Проживающая в Германии супружеская пара из Украины внесла на свой счет в банке ровно 200 тыс. евро наличными, - передает издание. - Мужчина работает автомехаником, женщина - помощницей налогового консультанта. Зарабатываемых ими денег недостаточно для того, чтобы накопить такую саму. Банк в соответствии со своей обязанностью уведомил о пополнении счета соответствующие ведомства. Хоффману сразу стало ясно: "Это не их деньги, они - подставные лица!". (...) По его словам, в таких сделках посредники получают 5% от общей суммы. (...) Владельцы счета вносят деньги и предъявляют договор займа, в котором указано, что они имеют долг перед преступником. "Затем деньги переводятся, например, немецкой компании, учредитель которой находится на Нормандских островах или в Панаме, и так все становится чистым", - поясняет Хоффманн".

"Он отправил запрос на Украину о предоставлении ему прошлых налоговых деклараций данной пары. Однако, как может случиться даже в странах ЕС, ответа не последовало. Прокуратура прекратила предварительное расследование. Хоффманну не удалось доказать преступное происхождение денег".

"Проблема для следователей заключается в том, что в большинстве случаев преступления, на которых зарабатываются деньги, совершаются не в Германии. (...) В Германии деньги зачастую лишь вносятся на счета или инвестируются в недвижимость, товарную продукцию, доли в компаниях. Взял ли взятку министр на Украине, или же кто-то поставил оружие Ирану, или шантажировал человека в Анголе, - немецкие ведомства зачастую не могут этого выяснить".

Отмываются в стране и большие суммы, заработанные на наркоторговле. Этот метод функционирует, среди прочего, с помощью покупки автомобилей. Так, группа наркоторговцев переправляла в Германию заработанные за границей деньги, чтобы покупать в стране новые и подержанные автомобили. Однако при расследовании дела не проводились обыски в офисах, не штурмовались квартиры. Причина состоит в том, что оплата во всех сделках осуществлялась наличными. Купленные автомобили на кораблях отправляли в Африку, где снова выставляли на продажу. И так у денег, заработанных на наркоторговле, появлялось оправдание: это доходы от торговли автомобилями.

"Именно в Германии сложно пресечь подобные сделки. Немцы слишком любят наличные деньги. (...) В Италии наличными можно оплатить не более 2.999,99 евро. Ограничения на операции с наличными деньгами существуют во Франции, Португалии, Испании, как и в большинстве других европейских стран. Однако в Германии такого нет. Общей верхней границы не предусмотрено и в проекте нового закона об отмывании денег", - указывает издание.

Лишить преступные группировки денег, заработанных на наркоторговле или обмане таможенных служб, пытаются по всей Европе. "Сегодня таможенные органы используют собак-ищеек, чтобы найти деньги во время контроля. У них есть определенный запах, распознаваемый собаками. Они находят пакеты с деньгами в двойном дне автомобиля, во внутренней обивке или под запасными шинами. "Иногда мы потом целыми днями сидим в кабинете и считаем купюры", - говорит один из сотрудников таможни в Испании, часто принимающий участие в таких операциях. В Европоле замечают, как много денег переправляют в Германию, чтобы отмыть их там, например, с помощью покупки автомобилей".

"Получается, Германия особенно халатна в борьбе с отмыванием денег? Несколько недель назад министерство финансов ФРГ опубликовало первый национальный анализ рисков в отношении отмывания денег. В нем риски для страны в связи с отмыванием денег оцениваются как "средне-высокие". Международные связи немецкой экономики и высокая привлекательность страны и ее предприятий притягивают и преступников. Сказывается и большая роль наличных в экономическом кругообороте".

К тому же, продолжает издание, управление финансовой разведки (FIU) не является органом уголовного преследования и у него нет доступа к программам правоохранительных органов, содержащим информацию о совершенных правонарушениях, преступниках и жертвах, хотя эти данные помогли бы сотрудникам FIU в оценке обстоятельств различных дел.

Управлению не хватает и кадров: FIU требуется 475 сотрудников, но в настоящий момент в организации работает лишь 270 штатных сотрудников. Причина проста: в Германии нет такого количества экспертов в данной области.

В результате, в сентябре 2019 года рассмотрения FIU ожидало 48 229 сообщений о подозрительных случаях. "Там лежат сообщения банков о финансировании терроризма, организованной преступности, отмывании денег, - говорит сотрудник полиции. - То, что они остаются без рассмотрения так долго, граничит с воспрепятствованием осуществлению правосудия", - передает Die Zeit.