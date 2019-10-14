Шанс для Путина

"Россия давно является ведущим игроком в Сирии. Однако из-за наступления Турции на севере страны президент Путин теперь вынужден выступать посредником между двумя партнерами", - пишет обозреватель Инна Рук на сайте передачи Tagesschau немецкого телеканала ARD.

Тот, кто находится на территории другого государства незаконно, должен его покинуть, заявил Владимир Путин в интервью в воскресенье. "В виду имеется Сирия, а уйти должны американцы. (...) Однако по ту сторону официальной риторики имеются сомнения, - отмечается в публикации. - Ведь без США растут риски и для России, считает Федор Лукьянов, эксперт по внешней политике и директор по научной работе фонда околоправительственного дискуссионного клуба "Валдай".

"Конечно, Россия стратегически заинтересована в том, чтобы США ушли из Сирии. С другой стороны, в очень сложной ситуации двух последних лет американские солдаты были важным фактором безопасности и стабилизатором, и это в сущности устраивало всех участников", - говорит он.​

"По мнению эксперта по Сирии Кирилла Семенова, без американцев Москве будет сложнее лавировать между стратегическим партнером Анкарой и своим подопечным в Дамаске. Их интересы, по словам эксперта, диаметрально противоположны: "Если США уйдут, Башар Асад будет пытаться расширить свою военную операцию - в направлении, в котором сейчас продвигается турецкая армия. Я думаю, Москва может предотвратить столкновение. Но это будет тяжело: ведь чем более успешен Асад, тем меньше он прислушивается к России. Хотя Россия и является тем, кто обеспечивает ему эти успехи".

"В то, что Трамп действительно всерьез намерен вывести все войска, Лукьянов не верит - по его словам, это связано со слишком большим количеством внутриполитической критики: "Решение бросить курдов не воспринимается положительно евангельскими христианами, которые видят в курдах важных союзников против мусульман. А для Трампа предвыборная борьба сейчас имеет наибольшее значение". Эксперт рассчитывает на то, что Трамп повернет обратно на полпути - и все ограничится сокращением вооруженных сил".

"По мнению Лукьянова, Анкара договорилась с Вашингтоном и Москвой, и существуют четкие красные линии, которые нельзя перешагнуть", - передает издание.

"Договоренность может заключаться в том, что США отойдут лишь на некоторое расстояние, чтобы дать Турции пространство для ее зоны безопасности. Россия может это пережить, потому что преимущество очевидно: курды теряют доверие к Вашингтону и будут вынуждены повернуться к Асаду и Москве. (...)", - считает эксперт.

"Несмотря на все риски, новая ситуация является также шансом для России, чья заявленная цель заключается в дальнейшем укреплении позиций Асада. А то, что укрепляет Асада, укрепляет и влияние России в регионе", - резюмирует автлр публикации.