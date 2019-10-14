Почти 700 млн долларов США в месяц: Германия страдает от российских санкций

"Не только российские потребители дорого платят за санкции против их страны: экономисты подсчитали, какие потери понесла торговля - и пришли к поразительным выводам", - сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Исследователи Маттье Крозе из Университета Линнань в Гонконге и Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики сравнили гипотетическое развитие торговли разных стран с Россией без санкций и ее действительное развитие при санкциях, оценив таким образом торговые убытки.

"Цифры не так высоки, как порой говорят представители промышленности, прежде всего, потому, что добрая часть падения экспорта приписывается рецессии 2015 года, виной которой стали не санкции, а падение цен на нефть и курса рубля. Кроме того, в убытках не учитывается экспорт, перенаправленный в другие страны. С другой стороны, убытки не являются несущественными, особенно для малых и средних предприятий, сильно ориентированных на Россию", - передает журналист Норберг Хэринг.

"Согласно исследованию, торговые убытки от антироссийских санкций составляют 4 млрд долларов в месяц. При этом 1,8 млрд долларов или 45% убытков приходится на долю стран, которые ввели санкции против России, 55% убытков несет Россия. На плечи Европейского союза ложится 92% ущерба, который несут санкционирующие страны. Львиная доля приходится на Германию - ее торговые убытки составляют 38% или 667 млн долларов США в месяц", - говорится в статье.

"Более подробно авторы рассмотрели экспорт французских компаний, так как о нем имеются наиболее полные данные. Они установили, что компании, экспорт которых в Россию сократился, смогли компенсировать потери путем экспорта в другие страны лишь в малой степени", - отмечает издание.

Несмотря на то, что страны, наложившие санкции на Россию, несут почти половину убытков, от санкций сильно страдает и Россия. "Правительство в Москве превозносит свои антисанкции, аргументируя, что теперь страна меньше зависит от импорта затронутых санкциями продуктов питания. (...) Исследование, проведенное Хинцом и Евгением Монастыренко, тем не менее, показывает, что российские потребители дорого платят за это. По подсчетам исследователей, цены на затронутые санкциями продукты питания выросли в короткие сроки примерно на 10%. Уровень потребления сильно упал. Со временем рост цен ослаб до 4%, так как частично продукты импортировались из других стран или производились внутри страны либо в связи с тем, что сократившийся спрос уменьшил дефицит", - поясняет издание.

"В целом российская потребительская корзина подорожала в результате запретов на импорт на 0,2%. Российское правительство утверждает, что увеличение отечественного производства одновременно повышает доходы сельского хозяйства. Но компенсирует ли это негативные эффекты, спорно", - пишет Handelsblatt.