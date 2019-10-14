"Владимир Путин не собирается отказываться от своего господства над Донбассом"

Согласно опросам общественного мнения, первым требованием украинцев является прекращение войны на Донбассе. Владимир Зеленский это прекрасно понял. Он победил на президентских выборах благодаря своим обещаниям перемен в стране и заявленному желанию достичь мира. У его предшественника Петра Порошенко была другая интерпретация: он считал, что украинцы хотят мира, обусловленного окончательной победой. Это была ошибка, и он проиграл. У нового президента есть шансы на успех в ведении переговоров с Россией: он русскоязычный, родом с Востока и его нельзя обвинить ни в фашизме, ни в агрессии по отношению к России. Его стремление к открытости поддержали Ангела Меркель и Эммануэль Макрон", - заявил в интервью

французской газете La Croix Вадим Омельченко, президент Института Горшенина.

Он пояснил, что "формула Штайнмайера", подписанная в Минске в начале октября, "это не соглашение, а письмо представителя Украины, бывшего президента Леонида Кучмы, для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где говорится "да" принципу проведения выборов на Донбассе и установлению его особого статуса. Киев до сих пор отказывался подписывать любые документы с сепаратистскими образованиями, которые он не признает, и в любом случае считает, что они находятся под полным контролем России".

"Российские СМИ представили это как победу. Украина фактически отказывается от своей первоначальной программы: сначала восстановить контроль над сепаратистскими территориями, а затем предоставить им особый статус. Подобное изменение стратегии беспокоит киевлян и вызывает много вопросов: как провести выборы в присутствии вооруженных людей, кто будет контролировать границу, каков будет статус Донбасса? Документ, подписанный в Минске, далек от совершенства, и каждый может истолковывать его по своему желанию", - считает эксперт.

"Люди хотят мира, но не любой ценой, - утверждает собеседник издания. - Подписание этого письма в Минске создало напряженность в войсках, сражающихся на линии фронта. Ветераны и добровольцы провели в Киеве акцию протеста. Ультранационалистическое движение "Азов" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.) направило 150 человек в знак протеста против вывода войск из населенного пункта Золотое как еще одной уступки главы украинского государства".

"(...) Для нового президента речь идет о первом настоящем испытании. Выходя из этого кризиса, он может либо возвыситься, либо потерять часть своих сторонников, и даже их большинство", - комментирует Омельченко.

"Я не настроен оптимистично, - говорит эксперт. - Владимир Путин не собирается отказываться от своего господства над Донбассом. Он продолжает раздавать российские паспорта жителям этих регионов. Поставки оружия сепаратистским подразделениям продолжаются со стороны Луганска".

"При подписании этого документа Владимир Зеленский надеялся на то, что теперь он сможет встретиться с Путиным за столом переговоров в присутствии Франции и Германии. Однако организация саммита затягивается из-за того, что российская сторона до сих пор не дала свой "зеленый свет", - резюмирует Вадим Омельченко.