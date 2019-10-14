Необходимо отменить санкции против России!

Отмена антироссийских санкций является настоятельно необходимой с точки зрения торговых и двусторонних отношений, утверждает почетный консультант европейских инстанций по международным вопросам Людовик Занкер в в издании Mediapart.

"Вопрос об отмене санкций далек от урегулирования, европейские институты стоят на своем, они остерегаются президента Владимира Путина, в то время как во Франции президент Республики Эммануэль Макрон готов оказать ему доверие. По важным пунктам все соблюдалось, за исключением аннексии Крыма, не признанной сообществом и международным правом", - утверждает он.

"Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан придерживается того же мнения по данному вопросу, что и президент Республики Эммануэль Макрон. Он ни на секунду не верит в то, что Крым снова станет украинским регионом, а, тем более, в то, что замаскированные российские солдаты уйдут раз и навсегда", - комментирует автор статьи слова министра.

"(...) Мы не можем поступать так, как раньше - мы должны принять мудрое решение и снова оказать доверие. В политике Эммануэль Макрон действительно часто идет на компромиссы, поэтому, вероятно, президент Владимир Путин вновь обретает уверенность в себе и дает положительные знаки и гарантии", - считает консультант.

"У нас больше нет выбора, торговля между Францией и Россией находится в катастрофическом положении в наиболее важном секторе, таком как экспорт сельскохозяйственной продукции, в частности, в области экспорта свинины и говядины", - указывает Занкер.

"(...) На начальном этапе этого досье Франция совершила серьезную ошибку во время гражданской войны на Украине, отстранив от стола переговоров президента Владимира Путина, бывший глава государства Франсуа Олланд, как и канцлер Германии Ангела Меркель несут ответственность за это дипломатическое и политическое фиаско, различные политические позиции приводят к драмам и твердым решениям, таким как аннексия Крыма. Безусловно, Россия нарушила международное право, но о сути этого решения российский президент предупреждал и он исполнил свое предупреждение", - поясняет эксперт.

"Я также призываю европейские институты отменить санкции против России. Единственное учреждение, которое сделало это - Совет Европы, так почему бы не так не поступить Еврокомиссии, Европейскому совету и Европарламенту? Что это - тотальное лицемерие или недостаток смелости, а, может, сохранение гордости в связи с подобными позициями?" - задумывается Занкер.