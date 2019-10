14 октября 2019 г. Исабель Кершнер | The New York Times Как несколько граммов марихуаны превратили гражданку Израиля и США в пешку в геополитической игре "В минувшем апреле Наама Иссахар пересаживалась на стыковочный рейс в московском аэропорту по пути домой в Израиль, когда власти обнаружили в ее багаже несколько граммов марихуаны - настолько небольшое количество, что ее адвокат предположил, что за это ее лишь хлопнут по рукам. Однако в пятницу, после того, как российский суд приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков, стало ясно, что Иссахар, гражданка Израиля и Америки, стала невольным участником предполагаемого международного обмена заключенными, - пишет The New York Times. - По словам израильских чиновников и родственников Иссахар, Москва связывает ее судьбу с судьбой малоизвестного россиянина, удерживаемого в Израиле - ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты по обвинениям в компьютерных преступлениях". "Количество марихуаны, которое, по сообщениям, было найдено у Иссахар, - 9,5 граммов или 0,33 унции - в Израиле находится в пределах количества, допустимого для личного пользования, - поясняет газета. - В России же хранение такого количества марихуаны иностранцем обычно приводит к задержанию на срок до месяца, штрафу и высылке, сообщил ее семье ее адвокат. Иссахар летела через Москву из Индии, где она изучала йогу, "чтобы сэкономить 200 долларов на авиабилетах", сообщила ее мать Яффа Иссахар в телефонном интервью из Москвы". "Однако ее дочь, которой в заключении исполнилось 26 лет, попала в водоворот неких геополитических сил (...). Израильский чиновник, который говорил на условиях анонимности из-за дипломатических тонкостей дела Иссахар, сказал, что Москва связывает это с делом Алексея Буркова - россиянина, который был арестован в 2015 году в аэропорту Бен-Гуриона по запросу американских властей - в попытке произвести обмен этими двумя заключенными", - отмечается в публикации. "Этот вопрос обсуждался израильскими и российскими чиновниками на самом высоком уровне. Но у Израиля вариантов немного: его Верховный суд уже одобрил экстрадицию Буркова в Соединенные Штаты, которые являются ближайшим союзником Израиля, и юридический процесс находится на заключительных стадиях, ожидая только подписи израильского министра юстиции", - указывает The New York Times, отмечая, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил дело Иссахар с президентом России Владимиром Путиным во время встречи в Сочи месяц назад и в телефонном разговоре на прошлой неделе, согласно заявлению, опубликованному офисом Нетаньяху в пятницу (также о ее помиловании попросил президент Израиля Реувен Ривлин - Прим. ред.). "(...) Заявление фактически подтвердило, что был предложен обмен - нечто, что Нетаньяху исключил. "Судебные власти в Израиле недвусмысленно дали понять, что нет возможности предотвратить экстрадицию Буркова", - заявили в канцелярии Нетаньяху. (...) После ареста Иссахар в апреле (...) "адвокат Александр Тайц велел ее матери ехать домой, заявив, что через месяц посадит Иссахар на самолет в Израиль."Затем он позвонил и сообщил, что власти изменили обвинение с владения для личного пользования на контрабанду, - рассказывает Яффа Иссахар. - Он сказал, что не знает, почему и что такого раньше не случалось". По ее словам, израильские власти изначально не сообщили ей о какой-либо связи с делом Буркова, а американские чиновники выразили сочувствие, но никакой практической помощи не оказали". "К лету, однако, Яффа Иссахар и ее вторая дочь Лиад начали получать в мессенджере WhatsApp сообщения от человека, который сообщил, что он - израильский русскоязычный друг Буркова. Эти сообщения, по ее словам, дали четко понять, что судьба Иссахар зависит от судьбы Буркова и что его экстрадиция в Россию, а не в Соединенные Штаты, станет ее билетом в Израиль. Всего несколько дней назад мужчина, который назвал себя Константином Бекенштейном, написал электронное письмо Яффе Иссахар, предупреждая, что ее дочь будет приговорена к 5-7 годам тюремного заключения и что они должны "объединить усилия, чтобы положить конец кошмару Наамы и Алексея". В электронном письме, с которым ознакомилась The New York Times, мужчина сказал, что "адвокаты не помогут". По словам Яффы Иссахар, сначала семья игнорировала эти сообщения. "Это не имело смысла. Какая связь между Наамой и хакером, разыскиваемым Соединенными Штатами? " - сказала она о Буркове. Но теперь она говорит: "Все взорвалось". "О деле против Буркова в Соединенных Штатах или о том, почему россияне жаждут, чтобы он вернулся на их территорию, известно немного, - пишет газета. - Согласно русскоязычным новостным сообщениям, появившимся после ареста Буркова, он разыскивается по обвинениям в финансовых киберпреступлениях и обвинениям, возможно, связанным со взломом банковских кодов. Вскоре после его ареста в декабре 2015 года сотрудник российского консульства в Израиле заявил, что американцы обвинили Буркова, которому тогда было 25 лет, во "взломе компьютерных сетей". Израильская газета Haaretz сообщила на прошлой неделе, что в Вирджинии в 2015 году против Буркова были вынесены обвинения по четырем пунктам мошенничества; год спустя были добавлены обвинения в хищении персональных личных данных, отмывании денег и незаконном доступе к компьютеру (...)" "Российские чиновники называли его в прошлом "среднестатистическим российским гражданином", которому грозит "политизированные и предвзятое" правосудие в США, и описывали это дело как пример того, как российские дипломаты бьются за своих граждан за рубежом". "Сейчас Иссахар попала в сложный треугольник. Если Израиль не сможет заключить сделку, которая будет также приемлема для США, Нетаньяху, который расхваливает свои хорошие отношения с Путиным, возможно, придется выбирать между ним и своими американскими союзниками. Будучи американкой, Иссахар также ставит перед дилеммой и США, которым, возможно, придется выбирать между ней и Бурковым", - полагает The New York Times. "(...) Натан Щаранский, бывший советский диссидент и бывший министр правительства Израиля, который следит за этим делом, назвал судебное разбирательство в отношении Иссахар "фарсом"и назвал ее "заложницей" для выкупа. "Это очень опасный прецедент, - сказал он в интервью, - потому как многие израильтяне имеют и американское гражданство". В написании статьи приняли участие Дэвид Хальбфингер и Антон Трояновский. Источник: The New York Times