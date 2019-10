14 октября 2019 г. Кристиан Трибер, Эван Хилл, Малахи Брауни, Уитни Херст и Дмитрий Хавин | The New York Times Как репортеры The New York Times доказали, что Россия бомбила сирийские больницы "Сработал", - сказал российский пилот. Это слово на русском языке (...) было подтверждением того, что он сбросил бомбу на цель в Сирии: на хирургический госпиталь Набад аль-Хаят недалеко от города Хаас в провинции Идлиб", - пишет The New York Times. "Команда The Visual Investigations газеты The New York Times отследила неоднократные бомбардировки сирийских больниц, начиная с 2017 года - очевидную стратегию сирийских военных и России, их союзника. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с конца апреля более 50 медицинских учреждений подверглись атакам в ходе наступления с целью отвоевать провинцию Идлиб у боевиков, выступающих против президента Сирии Башара Асада", - говорится в статье. Журналисты издания собрали сотни фотографий и видео сильно разрушенных сирийских больниц в группах в Facebook и на каналах в Telegram, "где сирийские журналисты и граждане делятся часами съемок". "Помимо данных о медицинских и гуманитарных организациях, пользователи этих платформ прислали нам и другие документы, включая внутренние отчеты и неопубликованные видеоролики", - сообщают они. "Хотя Россию давно подозревают в том, что она стоит за этими бомбардировками больниц, прямые доказательства ее причастности было трудно найти, и российские чиновники отрицают ответственность. В ходе нашего расследования мы получили десятки тысяч ранее неопубликованных аудиозаписей переговоров между пилотами ВВС России и офицерами наземного контроля в Сирии. Мы также получили данные о полетах за несколько месяцев, зарегистрированные сетью сирийских наблюдателей, которые отслеживают военные самолеты, чтобы предупреждать гражданское население о надвигающихся авиаударах. Наблюдения за полетами проводились с фиксацией времени, местоположения и общего типа каждого самолета", - пишут авторы расследования. "Могут ли эти коммуникации, каждая из которых длится всего несколько секунд и пересыпана будто бы не поддающимся расшифровке военным жаргоном и кодовыми словами, быть прямым доказательством нарушения Россией одного из самых старых правил войны? -размышляют репортеры, которые "потратили многие недели на перевод и расшифровку закодированных слов, чтобы понять, как российские пилоты проводят авиаудары по Сирии". "Нам нужно было проверить и сопоставить российские коммуникации и бортовые журналы с другой информацией об авиаударах, которую мы получили, включая спутниковые снимки и свидетельские показания врачей. Расшифровка коммуникаций и определение точного времени и места каждого удара по госпиталю сыграли ключевую роль", - пишут они, добавляя, что "решили сосредоточиться на 5 и 6 мая, когда бомбардировкам подверглись 4 больницы. Каждая из них, по данным ВОЗ, входила в поддерживаемый ООН "список урегулирования конфликта", что означало, что они должны были быть защищены от атак". "В итоге мы увидели закономерности в данных. Чем яснее становилась картина, тем более изобличительной она становилась для России", - пишет газета. "(...) В отношении каждого авиаудара мы изучили доказательства, зарегистрированные во время атаки: находились ли самолеты российских ВВС в воздухе? Видели ли их возле больниц? О чем были переговоры на перехваченных аудиозаписях?" "В случае хирургического госпиталя Кафра Набла (...) атака произошла примерно в 17-30 5 мая",- сообщается в публикации. По словам работавшего там врача, "первый удар по госпиталю произошел в 17:30, и за ним последовали еще три удара с разницей в пять минут". "Активисты местных СМИ начали съемку после первого удара. Следующий удар на видео зафиксировали четверо из них", говорится в статье. Чтобы выяснить, действительно ли все видео были сняты в Кафр-Набле, журналисты, используя Google Earth, смогли "определить геолокацию всех видео и определить, что все взрывы произошли в хирургическом госпитале Кафра Набла". "(...) Изучив каждое видео кадр за кадром и сравнив несколько видеороликов друг с другом, мы поняли, что у нас есть кадры трех разных ударов с разных углов. Анализ теней на видео позволил нам оценить время нанесения ударов. Но чтобы узнать точное время, мы попросили местных журналистов и информационные агентства прислать свои съемки, чтобы мы могли использовать метаданные файлов и определить, когда был совершен каждый удар по больнице, с точностью до секунды: 17:36:12, 17:41: 14 и 17:49:17 ", - сообщают они, добавляя, что в тот день "активны были и российские, и сирийские военно-воздушные силы", и бомбить больницу "должен был кто-то из двух". "Самое четкое доказательство ответственности России предоставили коммуникации российских ВВС, поскольку мы знали точное время взрывов благодаря метаданным видео. Именно в это самое время четыре бомбы сбросил российский летчик", - подчеркивает The New York Times. "Пилот, который называет себя "72", произносит "cработал" в 17:30. Он повторяет это пять минут спустя, в 17:35, в 17:40 и в 17:48. Всего было сброшено четыре бомбы, каждая с интервалом примерно в 5 минут и примерно за 40 секунд до времени удара, которое мы рассчитали по метаданным видео", - сообщается в статье. "(...) Мы видели три других случая, когда российские ВВС "сработали" над больницами в течение 12 часов в начале мая. В каждом случае доказательства были ясными", - утверждают журналисты газеты. The New York Times публикует видеорасследование бомбардировок сирийских госпиталей. Источник: The New York Times