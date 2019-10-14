Последние мамонты вымерли, когда уже существовали Египетские пирамиды

"При мысли о животном мире ледникового периода на ум автоматически приходят мамонты.(...) Долгое время считалось, что эти гиганты вымерли вместе со многими другими крупными млекопитающими примерно 10 тыс. лет назад - возможно, не в последнюю очередь из-за влияния человека", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Сегодня же известно, что некоторые представители рода мамонтов пережили в определенных регионах конец последнего ледникового периода (...). Так, шерстистый мамонт (Mammuthus primigenius), вероятно, жил на уединенном острове Святого Павла в Беринговом море примерно вплоть до 5600 года до н.э. Согласно новым исследованиям, последним прибежищем этого культового толстокожего животного стал остров Врангеля в арктическом Чукотском море на северо-востоке Сибири", - говорится в статье.

"Там, на Крайнем Севере, многие мамонты жили, по имеющейся на сегодня информации, вплоть до 4 тысячелетия до нашей эры - то есть во времена, когда в Египте уже несколько сотен лет стояла Пирамида Хеопса, а в Месопотамии в многочисленных городах-государствах зарождалась современная цивилизация. Почему значительная популяция мамонтов бронзового века, обитавшая на острове Врангеля, абсолютно внезапно исчезла с лица Земли, до сегодняшнего дня было загадкой".

Ответить на этот вопрос попытались ученые из команды Лауры Арппе из Хельсинкского университета. Основой их исследования, опубликованного в научном журнале Quaternary Science Reviews, стало сравнение костей и зубов мамонтов с останками этих животных, найденными в других регионах.

"Анализ изотопов углерода и азота в костях мамонта, обитавшего на острове Врангеля, неожиданно показал, что условия окружающей среды во многом оставались стабильными вплоть до исчезновения популяции", - говорится в публикации. "Показатели не свидетельствуют о постепенном уменьшении количества или качества корма", - сообщают ученые.

Возможно, вымирание животных было обусловлено генетическими факторами, ведь уже предыдущие исследования показали, что в генетическом материале мамонта, обитавшего на острове Врангеля, накопился целый ряд мутаций. Но одна только эта причина вряд ли могла положить конец популяции, отмечает издание.

"Команда Арппе установила, что выживание мамонтов на острове, среди прочего, вероятно, было усложнено растущим дефицитом воды. Засуха и связанные с ней процессы эрозии могли привести к тому, что мамонты, обитавшие на острове Врангеля, в итоге не могли найти достаточного количества питьевой воды хорошего качества". Тем не менее, животные, возможно, могли бы пережить и эти неприятности, но некоторые данные говорят о том, что злым роком для популяции мамонтов на острове Врангеля могли стать экстремальные погодные явления. "Представляется вполне возможным, что популяция, уже ослабленная генетическими нарушениями и проблемами с питьевой водой, погибла от чего-то наподобие единичного экстремального погодного события", - поясняет соавтор исследования Эрве Бушеранс из Центра эволюции человека и палеоэкологии им. Зенкенберга в Тюбингене.

"Судьбу последней популяции мамонтов, состоявшей из нескольких сотен животных, мог решить, например, ледяной дождь, который лишил животных доступа к траве и тем самым к их основной пище. (...) Доказательств того, что наши предки охотились за мамонтами на острове Врангеля, ученые не обнаружили", - передает Der Standard.