Наследственный недуг

"Ненависть к евреям пережила столетия - и постоянно принимает новые формы", - пишет на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger Густав Зайбт.

После антисемитского нападения в немецком городе Галле "одни указывают на растущий правый радикализм в тени партии АдГ, другие, даже на фоне того, что нападение было совершено немцем, говорят о распространении враждебности по отношению к евреям и Израилю среди мигрантов". При этом одного вида антисемитизма никогда не было, считает автор статьи. "Ненависть к евреям настолько упорно переживала столетия, потому что она могла принимать самые разнообразные образы и постоянно заключать новые союзы", - отмечает Зайбт.

"Ненависть к евреям вступала в связь с национализмом, антикапитализмом, расизмом. Европейский антисемитизм уже давно распространился на весь мир; как заговорщическое мышление он переживает новый расцвет прежде всего в исламском мире. И ни один из его прежних образов не исчез полностью (...)", - говорится в статье.

"Сегодня живущие в Германии евреи сталкиваются прежде всего с тремя вариантами антисемитизма. Во-первых, процветает немецкий антисемитизм после Холокоста, который хочет покончить с "культом вины" и культурой воспоминаний и вернуть немецкой истории ее прежнее величие. Это антисемитизм национальной обиды, который наиболее бесцеремонным образом представляет "крыло" АдГ".

"Во-вторых, существует "критика Израиля", которая хочет возложить на всех евреев этого мира ответственность за политику государства Израиля и подхватывает прежние мотивы мирового еврейского заговора. Эта "критика Израиля" простирается от исламского фундаментализма до некоторых представителей европейских левых", - пишет издание.

"В-третьих, что особенно пугает, на протяжении более чем десяти лет наблюдается антисемитизм в поп-культуре, в основном на рэп-сцене, который подхватывает мотивы из прошлых фаз истории антисемитизма и рекомбинирует их с поразительной бесцеремонностью". Это, в свою очередь, "стимулирует все возможные формы творящего насилие антисемитизма в повседневности, охватывающего травлю на школьном дворе - с евреем в качестве "жертвы" - до избиений на улице мужчин, носящих кипу", указывает Зайбт.

Антисемитизм в поп-культуре находит свое продолжение в интернете, "где он помогает находящимся в состоянии фрустрации молодым людям проявлять одновременно ненависть к женщинам, гомосексуалистам и евреям".

Нападение в Галле, которое стрелок транслировал в интернете, - это новый вариант долгой истории антисемитского насилия. "О том, что эта форма насилия может быть направлена и на другие объекты, например, исламские общины или кафе для гомосексуалов, свидетельствует способность антисемитизма к интеграции".

"Все формы антисемитизма способны заключать союзы между собой.​ Ежедневный ответ на это безумие должна давать не только полиция, но, наконец, и​ гражданское общество", - заключает Tages-Anzeiger.