Путин несет ответственность за кибератаку на норвежский парламент

"Лишь в 2015 году российские хакеры атаковали Меркель, а теперь это произошло и с норвежским парламентом", - сообщает немецкий таблоид Bild.

"Системы электронной почты норвежского парламента подверглись атаке 24 августа 2020 года. Теперь министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде сообщила: расследование показало, что ответственность за атаку несет Россия".

"Это означает, что шеф Кремля Владимир Путин в очередной раз атаковал европейскую демократию", - указывает издание.

"Целью атаки стали электронные письма отдельных парламентариев и сотрудников норвежского Стортинга. Анализ показал, что хакеры скачали большой объем личных данных", - говорится в публикации.

"Это серьезное происшествие, которое ударяет по важнейшему демократическому институту Норвегии", - заявила Ине Эриксен Серейде.

"В разговоре с журналистами министр иностранных дел подчеркнула важность привлечения России к ответственности. По ее словам, российское посольство в Осло проинформировано о результатах расследования", - передает Bild.