Боевые действия в Нагорном Карабахе увеличивают количество случаев Covid-19

"(...) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила во вторник 13 октября, что боевые действия между армянскими сепаратистскими силами Нагорного Карабаха и азербайджанской армией за последние недели привели к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией", - пишет Le Figaro.

"Covid-19 не уважает границ или линий фронта и пользуется любым ослаблением бдительности, любым кризисом, отвлекающим наше внимание от глобальных усилий по остановке его кровавого марша, - заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. - Мобилизация войск, перемещение населения - все это помогает вирусу укорениться".

"В результате резко возросло количество случаев коронавируса в Армении и Азербайджане, где ВОЗ активизирует свои действия по удовлетворению растущих санитарных потребностей. По словам представителя ВОЗ, в Армении за две недели число новых случаев заболевания удвоилось, а в Азербайджане за последнюю неделюоноувеличилосьна 80%", - говорится в статье.

"Подобная вспышка заболеваемости вызывает еще большее беспокойство из-за того, что продолжение боевых действий, несмотря на объявленное между сторонами перемирие, подрывает системы здравоохранения, необходимые для борьбы с эпидемией", - отмечает издание.

"Со своей стороны, региональный директор Международного Красного Креста (МККК) по Европе и Центральной Азии Мартин Шюэпп сказал в Женеве, что конфликт в регионе затрагивает сотни тысяч человек", - говорится в публикации.

"Мы прогнозируем, что в течение следующих нескольких месяцев, по меньшей мере, десятки тысяч людей будут нуждаться в поддержке, - заявил он, указав, что организация, работающая в данном регионе с 1992 года, намерена активизировать свою деятельность, даже в том случае, когда у МККК нет доступа ко всем желаемым районам из-за отсутствия безопасности".