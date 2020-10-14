Экологическая катастрофа на Камчатке: опустошенное морское дно, происхождение данного загрязнения

"(...) Осьминоги, тюлени и морские ежи... С начала октября на побережье Авачинского залива на полуострове Камчатка, расположенном на Дальнем Востоке России, были обнаружены тонны туш морских животных, как показывают фотографии, опубликованные камчатской школой серфинга Snowave или распространяемые некоммерческой экологической организацией "Гринпис России". В конце сентября серфингисты из Авачинского залива стали сообщать о неприятных симптомах: боли в глазах или даже в горле. Некоторые жители полуострова пострадали от ожогов роговицы глаза или от рвоты при контакте с водой или при нахождении поблизости от нее", - пишет Liberation.

"(...) На первый взгляд, экологические последствия представляются катастрофическими, - говорится в статье. "На глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса (организмов, живущих на дне моря) - 95% мертвы", - сказал Иван Усатов, научный сотрудник Тихоокеанского института географии, слова которого приводит официальная пресс-служба.

"Российские власти прежде всего заявили о версии "природного явления", о чем на прошлой неделе упомянул министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. В конце концов, было возбуждено дело по статьям "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "загрязнение морской среды", - указывает автор статьи Жюстина Даниэль.

"Когда при проверке воды специалисты выявили значительное превышение допустимых норм по фенолам и нефтепродуктам, то сначала были сформулированы две гипотезы. Некоторые российские СМИ писали о том, что загрязнение, по всей видимости, произошло из-за полигона ядохимикатов, который был закрыт с 2010 года и где предположительно хранится 108 тонн пестицидов, по данным "Гринпис". Согласно второй гипотезе, произошла утечка чрезвычайно токсичного ракетного топлива гептила с какого-то военного объекта - такую возможность в четверг исключил губернатор региона", - передает журналистка.

"В понедельник ученые Российской академии наук отвергли идею о промышленном происхождение этого явления, - указывает издание. "Я уверен, что мы столкнулись с достаточно масштабным природным явлением, но для Камчатки такие явления - это не редкость", - заявил на пресс-конференции вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов. Отравление животных связано с распространением токсичных микроводорослей рода Gymnodinium, уточнил исследователь".

"Однако сомнения остаются, - комментирует автор статьи. (...) "По ряду элементов, например, по тяжелым металлам, анализы до сих пор в работе. Не хватает крайне важных результатов: лабораторных анализов тканей и органов погибших животных. К тому же собранные материалы не проверили на пестициды", - говорит Владимир Чупров, проектный директор "Гринписа России". Неправительственная организация из Петропавловска-Камчатского, расположенного в Авачинском заливе, начала собственное исследование с использованием подводного дрона для изучения дна океана. "Мы все еще не уверены, что речь идет о природном явлении и продолжаем наши исследования", - добавляет Ирина Козловских, пресс-секретарь "Гринпис России".