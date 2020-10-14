"Эти цифры мигают, как предупреждения на приборной панели самолета"

"Британское правительство хочет взять под контроль хаос пандемии и вернуть доверие к себе. Однако ставшие известными документы показывают: кабмин игнорировал предупреждения ученых", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что повседневная жизнь почти 17 млн англичан снова подвергнется масштабным ограничениям. "Прежде всего жизнь людей в Ливерпуле и окрестностях: им со среды запрещается встречаться с другими как в помещениях, так и на улице, ходить в пабы и посещать фитнес-центры. Пока это не национальный локдаун. Однако, как сказал Джонсон, "цифры мигают, как предупреждения на приборной панели самолета", - передает журналист Йорг Шиндлер.

"На самом деле все четыре региона Великобритании сообщают с конца сентября о стремительно растущем числе заражений. Только в Англии и Уэльсе в последнее время регистрировалось более 13 тыс. новых заражений в сутки; людей, нуждающихся в стационарном лечении, сегодня больше, чем до национального локдауна в марте", - говорится в статье.

Чтобы "упростить и стандартизировать" правила и исключения в борьбе с пандемией, премьер-министр анонсировал трехступенчатую систему ограничений, согласно которой регионы страны будут разделяться на регионы со "средним", "высоким" и "очень высоким" риском заражения. Чем выше риск, тем более строгими будут ограничения.

"Так правительство Джонсона, очевидно, пытается вернуть часть доверия, которое оно потеряло в последние месяцы из-за многих ошибочных решений и зигзагообразных действий. Впрочем, удастся ли это невезучему премьер-министру, сомнительно. Во всяком случае не прошло и 20 минут после его вечернего выступления по телевидению, как критики по всей стране стали указывать на очередные несостыковки в новой концепции борьбы с коронавирусом", - отмечает издание.

"Так, даже в регионах с высоким риском заражения пабы могут продолжить работу, если к пиву они будут предлагать "полноценное питание" - что бы это ни значило. Неясно также, будет ли правительство препятствовать людям, желающим уехать из "горячих точек" пандемии".

"К тому же новыми мерами центральное правительство в Лондоне рискует еще больше разжечь недовольство глав городских советов на севере Англии. Многие из них, независимо от партийной принадлежности, уже несколько недель жалуются на то, что сохраняющиеся ограничения разорят и без того экономически слабый регион".

"Правительство Джонсона ухудшило ситуацию на севере своей последовательной некомпетентностью, указывают мэры. Так, в последнее время происходили возмутительные провалы в проведении массового тестирования населения: то из-за компьютерной неисправности были просто-напросто не замечены 16 тыс. положительных результатов, то в Манчестере и всех других "горячих точках" на Севере заканчивались тесты".

Политики все более решительно требуют, чтобы Джонсон наконец раскрыл, на основе каких научных данных он принимает свои решения, ведь глава правительства при каждой возможности уверяет, что "следует науке".

"Сомнения в этом снова возросли в понедельник. Тогда стало известно, что Научный совет при правительстве Великобритании (SAGE) еще три недели назад настоятельно советовал ввести строгие ограничения общественной жизни", - указывает издание.

"Согласно протоколу заседания от 21 сентября, эксперты призывали Джонсона ввести по всей стране двухнедельный локдаун, чтобы остановить экспоненциальный рост заражений. По их мнению, все по возможности должны работать из дома, необходимо запретить все встречи с людьми из других семей, незамедлительно закрыть все пабы, рестораны, фитнес-центры, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, а обучение в университетах должно проводиться только онлайн".

"О своих рекомендациях ученые заявляли в момент, когда новый кризис, казалось, еще можно было взять под контроль, а в день регистрировалось около 3 тыс. новых заражений. Однако правительство Джонсона приняло лишь одно предложение - о работе из дома".

"При этом эксперты весьма четко дали понять, что все, кроме незамедлительных ограничений, приведет к "катастрофическим последствиям", - передает Der Spiegel.