23 млн долларов США: NASA разработало самый дорогой туалет в мире

"Справить большую и малую нужду в условиях невесомости не так просто, как на Земле. NASA отправило в космос свой новый космический туалет. Его разработчики впервые подумали и о женщинах", - пишет немецкий журнал Stern.

"Первые космонавты мочились в презерватив, из которого моча стекала в мешок. Над новым космическим туалетом NASA работало шесть лет. Он оснащен удобным "сиденьем", при этом препятствует загрязнению космического корабля в условиях невесомости. "Универсальная система управления отходами" была разработана для полетов на Марс, но сначала должна быть протестирована на Международной космической станции. Туалет установят и будут пользоваться им американский астронавт Крис Кэссиди и его российские коллеги Иван Вагнер и Анатолий Иванишин", - говорится в статье.

"Стоимость разработки составила 23 млн долларов США. (...) Конечно, на МКС и до этого имелся пригодный к эксплуатации туалет, но новая модель на 65% компактнее и на 40% легче туалета, установленного на МКС", - отмечает издание.

"Основной принцип работы космического туалета остался прежним. Без силы земного притяжения ставка делается на механизм откачивания отходов. При этом при справлении малой или большой нужды работают две разные системы. Мочатся космонавты в шланг, в котором создается низкое давление. Грубо говоря, принцип его работы можно сравнить с пылесосом. Чтобы справить большую нужду, космонавты садятся на бак. Там любой "груз" всасывается, уплотняется и упаковывается в пакет. В баке умещается до 30 пакетов, после этого его нужно очистить. Когда контейнер заполняется, экскременты вместе с другим мусором утилизируются в космическом пространстве".

"Разработчики нового туалета впервые подумали и о женщинах. Старые разработки предназначались для мужчин. "Конструкция воронки была полностью видоизменена для большего соответствия женской анатомии, - отметила Мелисса Маккинли, менеджер проекта по разработке нового туалета. - Это становится проблемой особенно в тех случаях, когда члены экипажа пытаются осуществить два процесса - когда они одновременно справляют большую нужду и мочатся".

"Разделение этих процессов имеет важное значение, так как вода из мочи не утилизируется, а перерабатывается. (...) Над проблемами космического туалета ученые продолжат работать и в будущем. Так, планируется, что следующее поколение туалетов будет извлекать воду и из фекалий", - передает Stern.