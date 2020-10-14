Шесть человек, одна организация

"Страны Европейского Союза договорились о том, против кого будут введены санкции в связи с делом Навального. Они должны вступить в силу уже завтра", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информационное агентство dpa.

Санкции будут введены в отношении шести россиян и одной организации, говорится в статье.

"Решение о введении санкций, включающих запрет на въезд в ЕС и блокировку активов, осталось формально подтвердить в письменной форме. По информации Süddeutsche Zeitung, санкции должны вступить в силу уже завтра".

"По информации из кругов ЕС, санкции среди прочих коснутся сотрудников аппарата безопасности. В качестве организации, против которой будут введены санкции, называется Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в Москве. Согласно результатам исследований, проведенных несколькими лабораториями ЕС, Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок", - напоминает издание.

"Главными инициаторами санкций стали Германия и Франция. Свой шаг они обосновали тем, что Россия не последовала призывам к проведению исчерпывающего расследования преступления. До сегодняшнего дня от России не поступило правдоподобного заявления касательно жестокого покушения на убийство, говорилось в заявлении Мааса и его французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана. Поэтому они придерживаются мнения, что "иного убедительного объяснения отравления господина Навального, кроме вовлеченности и ответственности России, не существует".

"Согласно предложению, санкции будут направлены против отдельных лиц, "которые в связи со своей официальной деятельностью считаются ответственными за это преступление и нарушение международных правовых норм, а также против учреждения, участвующего в программе разработки "Новичка", - передает Süddeutsche Zeitung.