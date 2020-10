14 октября 2020 г. Эдвард Фишман, Джеймс Лэмонд и Макс Бергманн | The Washington Post Нет, Трамп не проявлял "жесткости" в отношении России "В прошлом месяце Министерство финансов США объявило о новых санкциях против четырех связанных с Кремлем человек за их попытки вмешаться в предстоящие президентские выборы в США. Эти меры были встречены с одобрением как долгожданный ответ на вмешательство России в американскую демократию. В действительности, однако, эти меры - не более чем булавочный укол - последний эпизод в долгой истории попыток администрации Трампа казаться жесткой по отношению к России, а на самом деле сигнализировать Кремлю о том, что выборы в США остаются открытыми для вмешательства (...)", - пишут на страницах The Washington Post Эдвард Фишман, бывший член отдела планирования политики госсекретаря США при администрации Обамы , а ныне - старший научный сотрудник Атлантического совета, Джеймс Лэмонд, научный сотрудник Центра американского прогресса, и Макс Бергманн, старший научный сотрудник Центра американского прогресса, работавший в Государственном департаменте с 2011 по 2017 год. Они напоминают, что Министерство финансов США заморозило "активы Андрея Деркача, украинского политика и предполагаемого агента Кремля, а также трех бюрократов среднего звена из российской фермы троллей. Однако ни у кого из этих людей нет значительных финансовых активов на Западе, поэтому санкции окажут минимальное влияние на их жизнь. А даже если и окажут, то эти меры, безусловно, не повлияют на принятие решений Кремлем". "(...) Блокирование санкций против Деркача могло вызвать политический ответный удар, в то время как разрешение на их применение позволяет администрации Трампа заявить о своей "жесткости" в отношении России". Это не должно вводить нас в заблуждение, - уверяют они. - С самого начала администрация Трампа систематически подрывала санкции США против России. Сразу после прихода в Белый дом Трамп попытался отменить санкции времен Обамы и вернуть дипломатические комплексы, захваченные США в связи с вмешательством в выборы 2016 года. Спустя месяцы Конгресс разработал законопроект об усилении санкций против России и предотвращении их отмены Трампом. Администрация предпринимала активные лоббистские усилия против закона. Когда он был принят большинством, не допускающим вето, Трамп выступил с заявлением, в котором выразил недовольство - и просигнализировал о том, что обеспечение соблюдения будет слабым". "Его администрация сделала именно это. Она задержала реализацию закона и пропустила дедлайны, неохотно уступив только после вмешательства лидеров Конгресса. Нервничающие магнаты изо всех сил пытались нанять вашингтонских лоббистов, чтобы не попасть в черный список, предусмотренный законом. Но команда Трампа выставила на посмешище эти усилия, просто скопировав и вставив данные из списка российских миллиардеров Forbes. Это убедило Кремль в том, что санкции никогда не будут использованы как положено", - говорится в статье. "Однако самый вопиющий акт злоупотребления Трампом санкциями произошел в апреле 2018 года. Именно тогда Министерство финансов (...) ввело первые за годы Трампа последовательные санкции против России , нацеленные на олигарха Олега Дерипаску и его алюминиевую компанию "Русал". Воздействие было быстрым: стоимость акций "Русала" упала более чем на 50%. Вместо того, чтобы использовать этот рычаг для получения уступок от Москвы, администрация Трампа немедленно ослабила санкции и в конечном итоге исключила "Русал" из санкционного списка. Что еще хуже, администрация Трампа заключила сделку с Дерипаской, (...) что позволило ему сохранить контроль над своим бизнесом через союзников. Этот эпизод стал недвусмысленным сигналом как для Москвы, так и для частного сектора: администрация Трампа не питает тяги к жестким санкциям против России". (...) "Политика Трампа в отношении санкций против России была тщательно продуманной уловкой, призванной демонстрировать жесткость, но на самом деле почти ничего не делать для их реализации. Реальность такова, что Трамп не только не проводил жесткой линии, но и активно подрывал санкции с первого дня своего пребывания в Белом доме. Результаты очевидны. Как недавно подчеркнул директор трамповского ФБР, Россия продолжает вмешиваться в нашу политику и сегодня. Не потому, что санкции не достигли своей цели. А потому, что Трамп вообще не замышлял, что они будут работать", - заключают авторы статьи. Источник: The Washington Post