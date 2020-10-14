"Недавно белорусский президент Александр Лукашенко вел себя так, будто готов к диалогу. Но при этом он уже давно так жестко не противодействовал протестующим - в том числе старикам", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Эти кадры стали уже почти обычным явлением: танки, водометы, дубинки, автозаки. Практически на каждых выходных после президентских выборов 9 августа сотни тысяч людей выходят в Белоруссии на улицы, выступая за проведение новых выборов, прекращение насилия со стороны милиции и освобождение политзаключенных. Их сопровождают военные автомобили, колючая проволока и милицейское насилие. Но когда в понедельник в марше в Минске приняли участие около тысячи пенсионеров, в том числе много женщин, против них были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ", - указывает журналистка Симоне Бруннер.

"С гранатами против бабушек - это очередное нарушение табу в борьбе белорусских силовых ведомств с мирными протестами. (...) То, что милиция средь бела дня обстреливала группу мирно протестующих пенсионеров, а затем оправдывала это "агрессией по отношению к силам безопасности", подчеркивает ту жестокость, с которой снова готова действовать государственная власть - а также ее беспомощность на фоне протестов, которые, несмотря на все репрессии, не собираются стихать", - отмечает издание.

"Насилие вписывается в логику эскалации последних недель, говорит политолог Екатерина Шматина из Белорусского института стратегических исследований: "Сначала мы думали, что они не будут убивать людей на глазах у всех - но именно это они сделали". Потом предполагалось, что женские марши будут проходить мирно - "но уже давно унижают, угрожают и арестовывают и женщин", говорит Шматина. "Режим со все большей жестокостью противодействует собственному населению, теперь и бабушкам", - указывает политолог".

"Сегодня протесты распространились на все возрастные группы. Пенсионеры долгое время считались особенно лояльными сторонниками Лукашенко, которым "батька", объединяя ностальгию по СССР и патернализм, обещал социальную защиту - и знал, как приманить их льготами. Но в последнее время и в этой группе все больше формируется сопротивление", - говорится в статье.

"При этом лишь на выходных Лукашенко демонстрировал свою "готовность к диалогу" - хотя и в крайне странной обстановке: в минской тюрьме КГБ он посетил политзаключенных. (...) Заслуживающая доверия попытка вести диалог? Нет, говорит политолог Шматина: "Государственная власть пытается подавить протесты и в то же время пытается повернуться к определенным оппозиционерам". Для того, чтобы отвлечь внимание Запада и расколоть протестное движение в стране, считает она. Показательно, что на встрече отсутствовала важная представительница оппозиции: Мария Колесникова, которая была арестована более месяца назад, по словам адвоката, отказалась участвовать во встрече с Лукашенко".

"Теперь очевидно, что режим готов защищать только себя", - заявила, будучи в Литве, лидер протестного движения Светлана Тихановская. И поставила режиму ультиматум: до 25 октября Лукашенко должен объявить о своей отставке, прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. Иначе, по словам Тихановской, грозит всеобщая забастовка - хотя раньше похожий ее призыв остался без внимания", - отмечает издание.

"А пенсионеры? "Нам наплевать на гранаты и слезоточивый газ, - упрямо заявила в видео "Радио Свобода" одна пожилая женщина. - Тогда мы просто наденем маски и очки", - передает Die Zeit.