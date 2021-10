14 октября 2021 г. Денис Кэмпбелл | The Guardian Ученые подвергаются харрасменту и угрозам за обсуждение Covid в СМИ, показал глобальный опрос "Ученые во всем мире получали угрозы смерти и сексуального насилия после того, как побеседовали со СМИ о Covid-19, свидетельствует новый обзор. Из 321 ученого, опрошенного журналом Nature, 15% заявили, что им угрожали смертью, а 22% ученых угрожали физическим или сексуальным насилием в результате публичного обсуждения пандемии. Две трети заявили, что после того, как они появились в СМИ, они пережили негативный опыт", - сообщает The Guardian. "Ученые раскрыли, что, подвергшись харрасменту и запугиваниям, они впали в состояние тревоги и страха, а в некоторых случаях перестали публично делиться своими взглядами. Наиболее частыми причинами нападок было озвучивание взглядов о вакцинации против Covid, о масках для лица, о происхождении Covid и об эффективности лекарств для лечения болезни, среди которых - ивермектин, антипаразитарное средство, которое проповедовали некоторыми из тех, кто выступает против вакцинации против Covid", - говорится в статье. "Доктор Эндрю Хилл, фармаколог из Ливерпульского университета, получил изображения повешенных людей и гробов после того, как он и его коллеги опубликовали в июле метаанализ, в котором предполагалось, что ивермектин может помочь в лечении Covid, но затем они отозвали этот документ после того, как Хилл усомнился в данных, лежащих в основе одного из проанализированных ими исследований", - сообщает The Guardian. Ученые - в основном из Великобритании, Германии и США - рассказали, как они получали оскорбительные или угрожающие электронные письма и сообщения, в том числе угрозы убить их или близких, сделанные по электронной почте, по телефону и в социальных сетях. Также публиковались их домашние адреса. 6 респондентов опроса сообщили, что стали жертвами физического нападения, сообщается в статье. (...) "Журнал Nature опросил ученых из 7 стран, которые появлялись в средствах массовой информации, рассказывая о Covid, после опроса 50 ученых, проведенного Австралийским научным медиа-центром, который показал, что шести из них (12%) угрожали смертью, а еще шести (12%) угрожали физической или сексуальной расправой, - передает издание. - Однако гораздо большая выборка журнала Nature показала, что большая часть ученых подвергалась оскорблениям, враждебному отношению, словесной агрессии или угрозам". (...) Источник: The Guardian