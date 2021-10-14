Главным победителем кризиса цен на газ является Россия

"Кремль уже давно не получал от экспорта нефти и газа столько денег. А сейчас президент Путин продвигает и запуск "Северного потока-2", - пишет немецкое деловое издание Handelsblatt.

"Цена на нефть достигла семилетнего максимума, - отмечает журналист Матиас Брюггманн. - (...) Инфляция достигает все новых высот из-за стремительного роста цен на энергоносители, а потребителям приходится платить все больше за бензин и отопление. Но в большей степени это касается Европы. При этом по соседству есть главный победитель: крупнейший в мире экспортер нефти и газа получает огромную сверхприбыль".

"Только от экспорта нефти и газа Кремль может рассчитывать на 125 млрд долларов налоговых поступлений, говорит Дмитрий Маринченко, старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch. Это на 50 млрд долларов больше, чем в предыдущем году, и даже выше, чем доход от экспорта, поступивший в российскую казну в 2019 году до пандемии коронавируса".

"Однако в конечном итоге доходы российского государства от продажи энергоносителей могут оказаться еще выше, чем прогнозируемый сейчас 70-процентный рост: до сих пор министерство финансов России рассчитывало на 70 долларов за баррель сырой нефти (вместо 43 долларов годом ранее) и на 320 долларов за 1000 кубометров газа (вместо 143 долларов в 2020 году). Однако 6 октября цена на газ выросла до более чем 1900 долларов, а баррель североморской нефти марки Brent недавно стоил уже более 80 долларов", - указывает Handelsblatt.

"Наибольшую прибыль российское государство получает от экспорта нефти, который составляет от 75 до 80 процентов доходов от экспорта всех энергоносителей, поскольку нефтяные компании получают особенно большую прибыль при высоких ценах".

"Тем временем Путин оказывает сильное давление на Европу, которая стонет от непомерно высоких цен на энергоносители, предлагая приманку: ввод газопровода в эксплуатацию значительно снизит напряженность на европейском энергетическом рынке, и это повлияет на цены на газ, пообещал кремлевский лидер в случае быстрой сертификации "Северного потока-2". На Российской энергетической неделе в Москве в среду Путин вновь обвинил ЕС в возведении "административных барьеров" на пути балтийского газопровода", - пишет издание.

"Он имел в виду так называемый третий энергетический пакет ЕС, который предусматривает разделение операторов сетей или трубопроводов и поставщиков электроэнергии или природного газа. Путин хочет обойти это правило, чтобы сохранить экспортную монополию "Газпрома", который владеет как операционной компанией Nord Stream 2 AG, так и добывает природный газ, который будет прокачиваться через трубопровод, и устранить конкуренцию".

"Россия также уже некоторое время борется против запрета на заключение долгосрочных контрактов на поставку газа, в которых на длительный срок фиксируются цены, а также объемы поставок. Согласно таким договорам, если заказанное количество газа не используется, необходимо оплатить комиссию по принципу "бери или плати". ЕС остановил эту практику по соображениям антимонопольного законодательства".

"Однако сейчас Россия склоняет ЕС вернуться к долгосрочным контрактам, чтобы якобы сэкономить деньги на нынешнем этапе высоких цен. Болгария, самый бедный член ЕС, служит здесь лазейкой: "Болгария все еще является бедной страной", - сказала российский посол в Софии Елена Митрофанова, объясняя предложение более низких цен на газ при подписании долгосрочного контракта на поставку газа "Газпромом". "Особенно в свете роста цен на газ на спотовом рынке до космического уровня, стабильные долгосрочные контракты имеют большое значение", - подчеркнула Митрофанова, обращаясь к болгарскому правительству".

"Между тем, один несомненный победитель европейского газового кризиса уже почти определен - это "Газпром". Глава финансового департамента "Газпрома" Иванников ожидает, что крупнейшая в мире газовая компания выплатит "не менее 36 рублей дивидендов" (эквивалент 0,42 евро) за текущий год, по сравнению с 12,55 рубля в этом году и предыдущим рекордом в 16,61 рубля в 2018 году. Более половины этой суммы достанется российскому правительству", - говорится в статье.

"Однако подавляющее большинство россиян от этого ничего не получит: "Нефтегазовые доходы сильно растут, но доходы граждан России падают", - говорит Антон Быков, старший аналитик брокерского дома Esperio в Москве. Хотя валовой внутренний продукт России в течение десятилетия рос в среднем на 2% в год, отчасти благодаря расширению добычи сырья, доходы населения сегодня находятся на уровне десятилетней давности, а реальные доходы и вовсе сократились".

"Для стимулирования экономического роста лавину доходов, вызванную высокими ценами на энергоносители, также не использовать: все доходы от экспорта нефти свыше $43,3 за баррель не поступают в государственный бюджет и, следовательно, в возможные инвестиционные программы, а переводятся в Фонд национального благосостояния, государственную казну на черный день", - пишет Handelsblatt.