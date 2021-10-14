Как Владимир Путин перебрасывает своих наемников в Африку

(...) "После Сирии, Ливии и Центральноафриканской Республики (ЦАР) Москва теперь без всяких комплексов осуществляет свою стратегию влияния в Африке. Следующая цель: Мали. 26 сентября в кулуарах Генассамблеи ООН Сергей Лавров подтвердил, что Бамако обратился к российским "частным военным компаниям" (ЧВК) с просьбой обучить свою армию и попытаться повысить ее безопасность, поскольку ей ежедневно угрожают джихадизм и нестабильность", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"В Нью-Йорке российский министр иностранных дел утверждал, что Москва никоим образом не причастна, и не назвал группу наемников Вагнера, однако это замалчивание никого не обмануло. Прежде всего, все приняли во внимание то, что российский министр впервые так откровенно признал роль этих солдат удачи, которых патронирует Евгений Пригожин, скандальный бизнесмен, близкий к Владимиру Путину", - говорится в статье.

(...) "В 2018 году, когда ЧВК Вагнера обосновалась в ЦАР под видом охраны главы государства и горнодобывающей деятельности, были убиты трое российских журналистов, расследовавших деятельность группы. Москва уверяет, что это сделали бандиты. Однако под большим подозрением находятся наемники", - отмечает автор статьи.

"Как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами, которые засели на севере в районе под названием Кидаль", - прокомментировал Лавров в Нью-Йорке несколько недель назад. Но у французов "ничего не получилось сделать, и террористы там по-прежнему правят бал", - указал он, задев мимоходом французскую военную операцию "Бархан", в рамках которой с 2014 года ведется борьба с джихадистами", - пишет Le Figaro.

(...) "У Москвы своя позиция. На самом деле, русские не считают себя нелегитимными в стране, с которой они десятилетиями сотрудничали в сфере обороны. Почти 10 тыс. управленческих работников и офицеров малийской армии прошли обучение в советских, а затем и в российских военных академиях. СССР помогал Мали в ее промышленных и инфраструктурных проектах, например, в строительстве аэропорта Гао. 1 октября Россия поставила в Мали 4 транспортных вертолета в рамках межгосударственного контракта, заключенного в декабре 2020 года", - отмечает Барлюэ.

(...) "По данным достоверных источников, в настоящее время с Бамако обсуждается соглашение о размещении от пятисот до одной тысячи наемников Вагнера в Мали. (...) В то же время группа Вагнера приступила к приготовлениям. Обмен сообщениями в сети "ВКонтакте", российском аналоге Facebook, указывает на начало "набора наемников" в Мали, как отмечает Русская служба BBC, обычно хорошо осведомленная по этому поводу".

"В ЧВК Вагнера, в частности, требуются переводчики с французского, санитарные инструкторы, хирурги, терапевты, повара и водители. Востребованы и все военные специальности, особенно саперы, минеры, операторы и механики беспилотных летательных аппаратов. В ЧВК принимают мужчин от 23 до 45 лет, основанием для отказа могут стать налоговые задолженности, судимости по уголовным статьям или серьезные заболевания (например, проблемы с зубами)", - указывает Барлюэ.

"Следует отметить, что ЧВК Вагнера, судя по всему, стремится обновить свой штат, поскольку из списка призывников будут исключены граждане Грузии и Украины, уроженцы "самопровозглашенных ДНР и ЛНР", а также жители Крыма, что вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины. Минимальная зарплата начинается от 150 тыс. рублей в месяц, то есть около 1800 евро - зачастую она бывает значительно выше благодаря бонусам", - продолжает он.

(...) "Крайне консервативный философ, политолог, социолог Александр Дугин недавно заявил, что Россия не имеет колониальной истории в Африке (в отличие от Франции - Прим. ред.). И традиционные связи с африканскими странами и антиколониальными движениями у Москвы имеют долгую и в целом положительную историю. Самое время России прийти в Мали".

"Тем не менее, как отмечает один надежный источник в Москве, "если их развертывание в Бамако подтвердится, то люди Вагнера не смогут заменить французские войска: у них нет ни средств, ни, похоже, желания". В отличие от Сирии, в частности, у наемников не будет необходимого потенциала в обширном Сахеле с точки зрения материально-технического обеспечения, разведки, поддержки с воздуха...", - передает издание.

"В чем же тогда цель? Целей может быть несколько. Некоторые, например, упоминают близость Мали к Гвинее-Конакри, где у России есть серьезные экономические интересы. "Для Москвы сознательное распространение влияния группы Вагнера на области, имеющие критическое значение для безопасности Франции и европейцев, является частью глобального подхода, связанного с балансом сил в отношении евроатлантического сообщества", - объясняет Игорь Деланоэ, заместитель директора Франко-российского аналитического центра "Обсерво". (...) "Россия использует антифранцузские настроения африканцев для расширения своего влияния, но этот подход также направлен на то, чтобы заставить Францию заплатить определенную цену за ее партнерство в постсоветском пространстве", - анализирует этот специалист. Речь идет о французском военном присутствии в Эстонии (300 человек, четыре танка Leclerc), продаже оружия Украине или Грузии... Таким образом, Москва собирается продолжить, вплоть до Сахело-Сахарской полосы, свою большую игру по охвату южного фланга НАТО", - резюмирует Ален Барлюэ.