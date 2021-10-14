Звезду "Русской весны" отправляют в почетную ссылку в Кабо-Верде

(...) "Это, конечно, не остров Святой Елены и не Сибирь, но трудно не усмотреть в этом почетную ссылку. В среду, 13 октября, указ президента России Владимира Путина подтвердил слух, ходивший с конца лета: о назначении Натальи Поклонской Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Кабо-Верде, в 600 км от западного побережья Африки", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Любопытное завершение карьеры, а может, просто отступление, для одной из очень немногих знаменитостей, оставшихся на российской политической сцене. (...) "Судьба этой неординарной женщины-политика неразрывно связана с судьбой украинского полуострова, аннексированного Россией в марте 2014 года. Наталья Поклонская выделилась именно в это время: ее главный боевой подвиг заключался в том, что она встала на сторону Москвы в начале российской интервенции на полуострове, когда она была простым прокурором", - указывает автор статьи.

(...) "Средства массовой информации во всем мире прежде всего делают ее звездой и символом "Русской весны" - таким термином обозначается эйфория, которая последовала за "присоединением" Крыма к России. В Японии и Корее она становится персонажем аниме, нарисованным под десятками аватаров, которые зачастую воздают должное скорее ее миловидности, нежели ее делам", - отмечает Виткин.

(...) "Вследствие этого вполне логичным стало ее выдвижение правящей партией "Единая Россия" на выборах в Госдуму 2016 года, - пишет Le Monde. - Став федеральным депутатом, Наталья Поклонская на этот раз отличилась своими ультранационалистическими, монархическими и религиозными взглядами. Она утверждала, что видела, как мироточит бюст Николая II, и выступила за запрет фильма "Матильда", "оскорбляющего" царизм. Немецкая радиостанция Deutsche Welle назвала это проявлением "православного Талибана"*.

"Одновременно с этим она также продемонстрировала свою независимость ума. В 2018 году она стала единственным депутатом от "Единой России", проголосовавшим против пенсионной реформы. (...) Позже, в период пандемии Covid-19, она без колебаний в интервью на радиостанции нарушила высшее табу, заявив о том, что больницы в Крыму находятся в "еще худшем" состоянии, чем при Украине, по поводу которой она выступает за... примирение", - напоминает журналист.

(...) "Информированная газета РБК отмечает, что ее амбициями обеспокоены не только в столице Крыма Симферополе, но и в Москве. И тут она внезапно заявила, что интересуется дипломатией".

"Кроме возможных разочарований со стороны Поклонской, этот случай поучителен для российской политической жизни. Он напоминает, что никакой политический деятель, даже пользующийся широкой известностью и популярностью, не может претендовать ни на малейшую самостоятельность, как и на то, чтобы выйти за пределы отведенной ему роли. Таков урок Натальи Поклонской, которую отправили поразмыслить и разобраться в себе в самое сердце Атлантики", - резюмирует Бенуа Виткин.