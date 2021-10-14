Почему француженки в особенности недовольны своей сексуальной жизнью

"Основные объясняющие факторы носят биологический, психологический, культурный и социологический характер", - пишет Матильда Дебри, журналистка, специализирующаяся на проблемах здоровья в современном обществе, на страницах Slate.fr.

"Не так давно я была горячей штучкой, помешанной на сексе. Я не понимаю, как я дошла до такого". В свои 42 года Луиза испытывает глубокую неудовлетворенность своей сексуальной жизнью. Она в отношениях на протяжении 13 лет, счастлива в браке, который только укрепился из-за рождения двух ее детей.

"Но с тех пор, как два года назад родился наш второй сын, мы занимаемся сексом только раз в месяц. Кроме того, я испытываю боль в некоторых глубоких позах, которые мы обожали в молодом возрасте, например, в позе левретки", - жалуется сорокалетняя женщина, которая винит в своих страданиях хирургическое рассечение промежности при ее последних родах. "Даже когда дело доходит до мастурбации, у меня совсем другие ощущения. Раньше я могла мастурбировать пять или даже шесть раз подряд и достигать оргазмов. Сегодня, когда я пытаюсь, я почти ничего не чувствую, как будто у меня онемел клитор. Я реально испытываю удовольствие только когда мне снятся эротические сны", - продолжает она.

"Как и Луиза, все больше и больше француженок недовольны своей сексуальной жизнью. По данным нового европейского исследования Французского института общественного мнения (IFOP) для компании The Poken Company, именно во Франции больше всего женщин оказываются в подобной ситуации: 35%, то есть значительно больше, чем в таких странах, как Германия (23%) или Великобритания (27%). И разрыв между Францией и ее основными соседями имеет тенденцию к увеличению, если судить о резком росте сексуальной неудовлетворенности женщин в нашей стране: +4 пункта в период с 2016 года (31%) по 2021 год (35%) по сравнению со средним увеличением на 1 пункт в других государствах (28%)", - говорится в статье.

(...) "Я сильно подозреваю, что такого рода исследование недооценивает неудовлетворенность гетеросексуальных женщин во Франции, которая, несомненно, очень выражена в сексуальном плане, - отмечает социолог Жан-Клод Кауфман, автор книги "Не хочу сегодня вечером" (издательство Les Liens qui libéré, 2020), представляющую собой исследование согласия в семейной паре. "Я работал над множеством интимных тем, однако никогда не сталкивался с таким настолько табуированным и постыдным вопросом, как снижение сексуального желания. В сложившихся парах это очень мало затрагивает мужчин [примерно 10%] ", - продолжает исследователь.

"Почему возникла такая ситуация? Основные объясняющие факторы носят биологический, психологический, культурный и социологический характер. Начнем с физических и психических причин. Поскольку француженки очень активны дома и на работе, они особенно сильно устают и ежедневно испытывают стресс, эти два фактора непосредственно влияют на либидо. Согласно опросу Национального института статистики и экономических исследований, французские женщины реже трудятся неполный рабочий день, чем их английские или немецкие соседки, занимают столько же ответственных должностей и... больше берут на себя заботу о детях в своей семье. Так, 93% француженок говорят, что ежедневно обслуживают своих чад, против 88% немок и 86% англичанок. Кроме того, француженки занимают второе место в Европе по потреблению транквилизаторов - тенденция, усугубляемая санитарным кризисом - лекарств, которые, опять же, значительно снижают сексуальное влечение", - указывает автор статьи.

(...) "С культурной точки зрения, исследование 2019 года также показало, что француженки более критично относятся к своему телу, чем другие европейские женщины, "поэтому в сексе они чувствуют себя менее свободно и им труднее расслабиться во время полового акта", - заключил Франсуа Краус, директор отдела "Гендер, сексуальность и сексуальное здоровье" в IFOP.

(...) "Сексуальную неудовлетворенность французских женщин также можно объяснить двумя социологическими факторами. Прежде всего, это влияние движения #MeToo и всплеск информации о женской сексуальности в СМИ и социальных сетях за последние 4 года, причем для реализации новых взглядов в интимной жизни семейных пар, живущих в романоязычных странах, частью которых является Франция, потребовалась довольно длительное время", - пишет Slate.fr.

"В результате разрыв между тем, что французские женщины видят в своей социальной сфере, и тем, что они испытывают в интимной жизни, очень их расстраивает. "В отличие от стран Северной Европы, таких как Германия, Финляндия, Швеция, Дания или даже Норвегия, где гораздо раньше стали прислушиваться к женским высказываниям и чаяниям, заговорили об общечеловеческом равенстве и об изменении отношений между женщиной и мужчиной, романоязычные страны на протяжении нескольких поколений были пропитаны понятием морали, это означает, что в интимной близости все еще существуют основания для внушения чувства виновности в связи с религиозными запретами", - объясняет Тьерри Трусье, профессор общественного здравоохранения Парижского университета, а также сексолог и сотрудник кафедры ЮНЕСКО "Сексуальное здоровье и права человека".

"Другим социологическим фактором, вызывающим сексуальную неудовлетворенность французских женщин, как это ни парадоксально, является бум женской мастурбации: в марте 2021 года 56% француженок заявили, что мастурбировали хотя бы один раз за последние 3 месяца по сравнению с 41 % в июне 2017 года", - подчеркивает журналистка.

"По мере того, как мастурбация стала более демократичной, женщины в нашей стране стали осознавать, что самые лучшие ощущения они испытывают в одиночку, и что секс с партнером больше не вызывает у них желания", - объясняет сексопатолог Камилла Батайон, работающая на европейской платформе телеконсультаций Mia. co. В Германии и Великобритании, где практика женской мастурбации стала широко распространенной уже в течение длительного времени, в последние годы переход для супружеских пар стал более плавным (+1 пункт за 3 года в Великобритании и Германии, где соответственно 79% и 83% женщин регулярно практикуют онанизм), и рост недовольства женщин стал менее резкими", - отмечает издание.

"Многие мужчины, столкнувшиеся со столь значимыми социальными изменениями, в свою очередь, немного растерялись. "Все больше и больше французов, зачастую молодых, приходят ко мне, чтобы узнать, как удовлетворить свою жену. Многие не могут справиться с этой задачей и у них возникает больше проблем с эрекцией, чем раньше", - рассказывает доктор Жильбер Бу Жауде, сексопатолог европейской платформы телеконсультаций Charles.co и бывший президент франкоязычного общества сексуальной медицины (SFMS). "Все стало сложнее, и мужчины тоже недовольны", - подтверждает Паскаль Анжер, семейный терапевт.

(...) "Мужчины ошибочно полагают, что женщины больше всего ценят их успехи в плане длительной и сильной эрекции, - объясняет Жильбер Бу Жауде. - Но на самом деле большинство женщин ожидают, что их партнер прислушается к ним, чтобы заниматься с ними любовью так, как они хотят".

(...) "Помимо желания прислушаться к женщине и общения, еще одним способом сексуального развития также является попытка воздействовать на факторы, снижающие либидо, - указывает Slate.fr. - Так, когда Луиза отдыхает, все получается лучше. "Этим летом, после трех недель отпуска, мы занимались любовью две ночи подряд, я была потрясена", - вспоминает мать семейства. "А на прошлых выходных мы отдали детей бабушкам и дедушкам. И у меня появилось время вздремнуть, затем, когда я проснулась, я выбрала хорошее видео с групповым сексом на YouPorn, помастурбировала на диване во время просмотра и, наконец, отправилась возбуждать своего мужа, который сидел в спальне. Когда мы улеглись в постель, секс был намного лучше, чем обычно, и у меня почти не было боли ", - свидетельствует жительница Нанта.

(...) "В более социальном масштабе многие сексологи, семейные терапевты и ученые проводят кампании по признанию сексологии в качестве самостоятельной медицинской специальности, чтобы иметь возможность получать консультации, оплачиваемые Социальным страхованием и взаимными фондами. Безусловно, необходимо провести настоящую работу по половому воспитанию французской молодежи. Согласно докладу Высшего совета по вопросам равенства между женщинами и мужчинами, 25% школ заявляют, что в прошлом году они не проводили никаких мероприятий по половому воспитанию", - говорится в статье.

(...) "Подросткам обычно свойственно стремление отвергать то половое воспитание, которое они получают в школе: они скорее будут собирать информацию в Instagram или YouTube. А молодые люди по-прежнему получают доступ к данным о женской сексуальности в основном через своих подруг", - отмечает Артур Вуатту, преподаватель социологии и соавтор книги "Молодежь, сексуальность и интернет" (издательство Les Pérégrines, 2020). "70% моих подписчиков - женщины", - подтверждает Юне План, основательница Instagram-аккаунта Jouissance.club, который скоро достигнет миллиона подписчиков. "Из-за отсутствия полового воспитания о клиторе, а также о том, как приспособиться к своему телу, французским женщинам приходится добывать слишком много сведений здесь", - заключает автор, недавно опубликовавшая книгу "Клуб наслаждения. Картография удовольствия" в издательстве Marabout".