Венские исследователи выявили массовые фальсификации на выборах в России

"Без манипуляций партия "Единая Россия" получила бы гораздо меньшее количество голосов, выяснила группа исследователей из центра изучения сложных систем Complexity Science Hub (CSH)", - сообщает австрийское издание Der Standard со ссылкой на информационное агентство APA.

"На выборах в Госдуму в сентябре партия "Единая Россия" набрала почти 50% голосов. Однако, согласно анализу австрийских исследователей, это стало возможным лишь благодаря массовым фальсификациям. Об этом говорится в анализе венского исследовательского центра CSH. Без этих методов партия Кремля, согласно анализу, получила бы в итоге лишь около 30% голосов", - передает издание.

"Венские ученые годами работали над методами статистического доказательства несправедливого давления на избирателей ("подтасовка голосов") и незаконного многократного голосования ("вброс бюллетеней"). В первом случае избирателей, имеющих право голоса, принуждают к принятию определенного решения путем угроз физического насилия или потери работы".

"Для выявления такого рода манипуляций с избирателями исследователи сложных систем под руководством Петера Климека из CSH и Медицинского университета Вены разработали экспресс-тест, который был представлен в журнале Science Advanced в 2017 году. Метод выявления "вброса бюллетеней" Климек и глава CSH Стефан Турнер опубликовали еще в 2012 году. В целом исследователи используют свои статистические тесты для поиска крайне маловероятных и выпадающих из общей картины результатов выборов в отдельных избирательных округах", - поясняет Der Standard.

"Теперь ученые применили свои методы к результатам выборов в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября. С точки зрения статистики, "крайне маловероятно", что это "результат свободных и честных демократических выборов". (...) Примерно в половине из более чем 90 тыс. изученных избирательных округов, на основе анализа явки избирателей были обнаружены признаки "вброса бюллетеней", указывающие на "систематическую практику". Поскольку результаты на многих небольших избирательных участках во много способствуют более грубым нарушениям, ученые считают это признаком манипуляции избирателями".

"В конечном итоге, во многих случаях складывается картина, что особенно хорошие результаты "Единой России" связаны с нетипично высокой явкой избирателей, прежде всего в округах, которые не посещаются наблюдателями из-за их географического положения или небольшого размера. Если все эти факторы, которые обычно не встречаются в "зрелых демократиях", вычесть из результатов, партия получила бы в итоге около 30% голосов вместо официальных почти 50%, говорится в анализе".