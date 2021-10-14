В Абу-Даби состоялся турнир по "Игре в кальмара" - по-настоящему

"Сериал Netflix бьет рекорды и покоряет миллионы зрителей. Но шумиха вокруг него постепенно выходит из-под контроля: в Объединенных Арабских Эмиратах уже прошел турнир по мотивам "Игры в кальмара", - сообщает Die Welt.

"В сериале-триллере 456 мужчин и женщин с большими долгами соревнуются друг с другом в различных детских играх. Победителя ожидает крупный денежный приз. Но тот, кто проиграл, не просто остается с пустыми руками - его сразу же убивают".

"Южнокорейский фильм идет лишь с 17 сентября, но уже поднялся на вершину мировых рейтингов Netflix: в 90 странах мира триллер-антиутопия занимает первое место по количеству просмотров на стриминговом сервисе. По словам генерального директора Теда Сарандоса, "Игра в кальмара" может и вовсе стать самым успешным сериалом Netflix в истории - и некоторые, очевидно, хотят перенести вымысел в реальную жизнь. Так, реальная версия "Игры в кальмара" уже состоялась в Абу-Даби", - говорится в публикации.

"Впрочем, ни телесные повреждения, ни убийства не были частью этого мероприятия. Не было и многомиллионного приза. Единственное, что можно было выиграть, это знакомый по сериалу зеленый спортивный костюм", - отмечает издание.

"На двухчасовом турнире, состоявшемся 12 октября, две команды по 15 человек соревновались в детских играх вроде "Красный свет, зеленый свет" и перетягивании каната. В то время как участники соревнований были одеты в футболки с логотипом "Игры в кальмара", персонал мероприятия был одет в розовые костюмы, как в самом сериале".

"Турнир был организован Корейским культурным центром в ОАЭ. Для участия нужно было ответить на три вопроса о сериале-антиутопии, заполнив онлайн-анкету".

"Тот факт, что хит платформы Netflix в первую очередь следует понимать как критику современного капиталистического соперничества, похоже, прошел мимо организаторов и участников мероприятия в ОАЭ. Они превратили ужас и безумие "Игры в кальмара" в развлекательное мероприятие", - комментирует Die Welt.

"После масштабного успеха "Игры в кальмара" границы между фантазией и реальностью, похоже, постепенно стираются. С момента премьеры сериала зеленые спортивные костюмы и белые кроссовки заказываются в огромном количестве. По данным журнала Variety, с начала выхода популярного сериала продажи одних только белых слипонов Vans выросли на 7800%".

"Подражание жестоким играм или стилю главных героев сериала Netflix может восприниматься некоторыми взрослыми как забава. Однако один произошедший в Бельгии инцидент вызывает беспокойство: здесь, как сообщается, школьники разыгрывали сериал на перемене - кто проигрывал, того избивали одноклассники".

"Аналогичный эффект подражания через вирусные челленджи и столь же противоречивая дискуссия наблюдались, когда в 2019 году вышел триллер Netflix "Птичий короб" с Сандрой Буллок в главной роли. С завязанными глазами некоторые фанаты даже подвергали себя смертельной опасности", - пишет Die Welt.