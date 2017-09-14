Чиновники: расследование Мюллера "чрезвычайно горячо" заинтересовалось соцсетями

Попытки России повлиять на американских избирателей через Facebook и другие соцсети привлекли "чрезвычайно горячий" интерес в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера в отношении выборов 2016 года и возможных связей помощников президента Дональда Трампа, свидетельствуют американские чиновники, ознакомленные с этим вопросом, передает Bloomberg.

Команда Мюллера, состоящая из прокуроров и агентов ФБР, сконцентрировала максимум внимания на том, как Россия распространяла ложную и провокационную информацию через социальные медиа, и запрашивает дополнительные свидетельства у таких компаний, как Facebook и Twitter, о том, что произошло в их сетях, сказал один из чиновников, говоривший на условиях анонимности.

"Способность иностранных государств использовать соцсети для манипуляций и влияния на выборы и политику все чаще считается "мягким подбрюшьем" международной разведки, сказал другой чиновник, потому что это не предполагает хищения государственных тайн, и у США нет готовых защитных мер для предотвращения таких атак", - говорится в статье.

Агентства, включая аппарат директора Национальной разведки и ФБР, сейчас рассматривают, что можно сделать для предотвращения подобного вмешательства и шпионажа на будущих выборах, начиная с промежуточных выборов в Конгресс в 2018 году, сообщил чиновник. В то же время Россия усиливает свои хакерские операции, заявил директор Национальной разведки Дэн Коутс, говорится в статье.

Внимание к этому вопросу участников расследования Мюллера привлечено на фоне того, что лидеры сенатского Комитета по разведке от республиканцев и демократов заявили, что операторы соцсетей, в том числе Facebook, должны лучше идти на сотрудничество по вопросу, какую деятельность они видели на своих платформах в прошлом году и как отреагировали, говорится в статье.

Ричард Леджетт, бывший заместитель директора АНБ, ушедший в отставку ранее в этом году, назвал маловероятным то, что операторы соцсетей знали, как Россия использовала их до выборов, потому что разведслужбы США даже не поняли до конца, что происходит, пишет корреспондент.

В будущем правительство, возможно, должно делиться информацией об операциях влияния иностранных противников с американскими операторами соцсетей, заявил Леджетт. Однако, в конечном итоге, компании должны сами себя проверять, а люди - грамотно оценивать информацию, считает он.