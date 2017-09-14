Фарс ураганной силы: Британия не может использовать свой бюджет, чтобы помочь британским островам, опустошенным "Ирмой", потому что они "слишком богатые"

"Британские территории, опустошенные ураганом "Ирма", не могут воспользоваться британским бюджетом на помощь другим странам, составляющим 13 млрд фунтов, так как они "слишком богаты", - сообщает Клэр Элликотт в The Daily Mail. - Международные правила означают, что Ангилья, Британские Виргинские острова, Теркс и Кайкос не могут получить помощь, хотя их разорил шторм".

"Эти правила, установленные Организацией экономического сотрудничества и развития, подвергаются обвинениям в том, что они препятствуют оказанию помощи островам, - говорится в статье. - Однако Индия и Китай с их бурно развивающимися экономиками были бы достаточно "бедными", чтобы получить помощь. Северная Корея также в одобренном ОЭСР списке".

"Правительство выделило 57 млн фунтов на помощь островам, пострадавшим от урагана "Ирма", однако эти деньги должны быть найдены в отдельных фондах и департаментах Уайтхолла, - сообщает журналистка. - Один министр сказал, что острова получили бы в пять раз больше денег, если бы им была разрешена зарубежная помощь. Даунинг-стрит и Тереза Мэй раздосадованы международными правилами".

В разделе статьи под названием "Процветающие экономики и деспотические режимы, которым мы оказываем помощь" Элликотт пишет: "Великобритания посылает помощь нескольким странам с процветающими экономиками, в том числе Индии, которая отправила миссию на Марс и является самой быстрорастущей зарубежной экономикой, и Китаю, тратящему миллиарды на космическую программу. Мы также оказываем помощь деспотическим режимам, обвиненным в нарушении прав человека, в том числе Северной Корее и Венесуэле".

Член британского парламента от партии тори Филип Дэвис сказал: "Это абсолютно смехотворно, что мы не можем воспользоваться нашим раздутым бюджетом на помощь другим странам, чтобы помочь британским заморским территориям, опустошенным ураганом. Нарочно не придумаешь, чтобы заморские территории не подходили для получения заморской помощи. Наверняка правительство поймет, что к чему, и прекратит это безумие, чтобы проконтролировать деньги налогоплательщиков и потратить их на наши приоритеты".

Источник в правительстве сказал: "Это полное безумие. У нас 13 млрд фунтов в бюджете на развитие, однако определение того, как мы можем его потратить, смехотворно".