Путинская армия стоит на границе

В четверг Россия вместе с союзной Белоруссией начнет сложнейшие военные учения года - "Запад-2017": целую неделю армия и флот будут демонстрировать свою мощь на суше, на море и в воздухе вблизи восточной границы НАТО, пишет корреспондент Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер.

По данным российского Минобороны, в учениях участвуют 12,7 тыс. военнослужащих, а также около 250 танков, 200 артиллерийских орудий, 10 военных кораблей, а также подразделения МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС. По сценарию военная армада должна "остановить сепаратистов, которые при поддержке двух вымышленных соседних государств захватили часть еще одной вымышленной страны". Учения, как не устают подчеркивать российские представители, носят "исключительно оборонительный характер, но западные СМИ полагают иначе", говорится в статье.

Указанное количество солдат - 12,7 тыс. - в немецком Минобороны считают фиктивным, указанным для того, чтобы Россия могла обойти свои обязательства, которых она обязана придерживаться как член ОБСЕ. Реальную численность российских военнослужащих на этих учениях министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен оценивает более чем в 100 тыс. На прошлогодних осенних учениях "Кавказ", напоминает автор, Россия также специально занизила число военнослужащих: уже потом российская армия без лишнего шума признала, что в учениях на различных полигонах участвовали не 12,5 тыс. солдат, а свыше 120 тыс. В этом году параллельно с учениями "Запад" пройдут и другие: на Кольском полуострове и в Калининграде; на Балтике пройдут морские учения.

Сомнения существуют и относительно сценария маневров, продолжает Хемикер: "К примеру, никаких сепаратистов, которые могли бы оккупировать часть территории России или Белоруссии, нет, да есть бы и были, то для победы над ними Минску и Москве потребовалось бы солдат на три порядка меньше". К тому же во время учений "Запад" войска отрабатывают взаимодействие всех видов Вооруженных сил в обычном и комбинированном бою, вплоть до (вымышленного) использования тактического ядерного оружия, говорится в статье.

По мнению Запада, этот сценарий, как и в прежние годы, нацелен на одно - на конфликт с НАТО и оккупацию стран Балтии, пишет корреспондент. "И хотя последнее вряд ли возможно, цель этого бряцанья оружием, с точки зрения НАТО, исключительно наступательная. И делается все это с оскорбительным намерением напугать восточных членов Североатлантического альянса", - подытоживает журналист.