14 сентября 2017 г. Дэвид Конн | The Guardian Президента ФИФА Инфантино обвинили во вмешательстве в решение комитета ФИФА по управлению "Джанни Инфантино попытался повлиять на независимое решение не допустить российского заместителя премьер-министра в совет ФИФА, потому что боялся не сохранить за собой пост президента мирового футбола, заявил отправленный в отставку председатель комитета организации по управлению", - передает Дэвид Кон в The Guardian. "Мигел Мадуро, в мае уволенный с поста председателя комитета ФИФА по управлению, который он занимал всего восемь месяцев, сказал, что Фатма Самура, генеральный секретарь ФИФА, возразила ему, что недопуск Мутко может поставить под угрозу намеченный на следующий год Чемпионат мира в России и президентство Инфантино, - говорится в статье. - Откровенно выступая перед парламентским комитетом по культуре, СМИ и спорту, Мадуро сказал, что Инфантино не смог защитить независимые реформы от сопротивления влиятельных фигур внутри ФИФА". "Он выбрал политическое выживание, - заявил Мадуро. - Думаю, он сделал неправильный выбор". "Мадуро сказал, что другой бывший член комитета по управлению, Джозеф Вилер, подал официальную жалобу в комитет ФИФА по этике на вмешательство в работу комитета по управлению, - говорится в статье. - Мадуро утверждает, что ФИФА не может повиноваться собственным антикоррупционным структурам и нуждается в "давлении извне", чтобы реформироваться". "По словам Мадуро, за тот недолгий период, в течение которого Мадуро занимал пост председателя комитета по управлению, решение комитета по управлению о недопуске Мутко, принятое в марте этого года, было основной конфронтацией. Комитет поступил в соответствии с правилом ФИФА о том, что эта организация должна быть политически нейтральной, и национальные ассоциации должны оставаться в стороне от вмешательства правительства", - передает автор. "Мадуро спросили, как Инфантино относился к нему и реформам и полагает ли он, что его твердая позиция по Мутко привела к решению о снятии его с должности, принятому на конгрессе ФИФА в Бахрейне. Мадуро ответил, что не говорил с Инфантино с момента принятия решения о Мутко", - говорится в статье. "Я так с ним и не разговариваю", - добавил Мадуро, ныне директор программы по международному управлению Европейского университетского института во Флоренции. Источник: The Guardian