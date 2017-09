14 сентября 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Русские "просто тренируются" - Запад помнит про Крым У границ НАТО начинаются военные учения "Запад-2017": на вымышленное государство Вейшнория - дистиллят самых мрачных кремлевских страхов - обрушится комбинированная военная мощь России и Белоруссии, пишут СМИ. Вряд ли эти маневры - прелюдия к войне или "оккупации Белоруссии", заверяют эксперты, но, как замечают журналисты, "рано или поздно в ходе разговора произносится решающая фраза: после аннексии Крыма нужно быть готовым ко всему". В четверг Россия вместе с союзной Белоруссией начнет сложнейшие военные учения года - "Запад-2017": целую неделю армия и флот будут демонстрировать свою мощь на суше, на море и в воздухе вблизи восточной границы НАТО, пишет корреспондент Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер. По данным Минобороны РФ, в учениях участвуют 12,7 тыс. военнослужащих, около 250 танков, 200 артиллерийских орудий, 10 военных кораблей, а также подразделения МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС. По сценарию военная армада должна "остановить сепаратистов, которые при поддержке двух вымышленных соседних государств захватили часть еще одной вымышленной страны". Указанное количество солдат - 12,7 тыс. - в немецком Минобороны считают фиктивным: реальную численность российских военнослужащих министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен оценивает более чем в 100 тыс. На прошлогодних учениях "Кавказ" Россия уже давала заниженные цифры: уже потом российская армия без лишнего шума признала, что в учениях на различных полигонах участвовали не 12,5 тыс. солдат, а свыше 120 тыс. Сомнения существуют и относительно сценария маневров: "никаких сепаратистов, которые могли бы оккупировать часть территории России или Белоруссии, не существует", отмечает автор. К тому же во время учений "Запад" войска отрабатывают взаимодействие всех видов Вооруженных сил в обычном и комбинированном бою, вплоть до (вымышленного) использования тактического ядерного оружия. "Множатся домыслы, что маневры "Запад-2017", проходящие 14-20 сентября в западной части России и в Белоруссии, могут быть прелюдией к войне", - пишет в статье для The Washington Post Симон Сараджян, директор-основатель проекта Russia Matters в Белферском центре по науке и международным отношениям при Гарвардской школе Кеннеди. "Мой анализ недавних российских военных учений показывает, что это маловероятно, - сообщает автор. - Российские войска готовятся к войне, но это то, что делают генералы во всех странах". Как отмечает исследователь, "три российских военных вмешательства за рубежом начиная с 2008 года - в Грузии, на Украине и в Сирии - действительно включали развертывание войск, замаскированное под военные учения. Однако (...) должны наличествовать, по крайней мере, два условия: во-первых, "российские лидеры должны считать, что существует правдоподобная, острая, серьезная угроза жизненно важным национальным интересам их страны или контролю над властью российской правящей элиты"; во-вторых, они "должны быть уверены, что одержат победу". По мнению автора, на данный момент нет ни одного из этих условий. "Надежды Грузии на вступление в НАТО остаются тщетными", а постреволюционная Украина мало продвинулась в этом направлении. Что касается белорусского президента, "Александр Лукашенко, как кажется, не имеет каких-либо намерений направлять свою страну в сторону НАТО", пишет Сараджян. К тому же "ни один из соседей России не переживает период острой нестабильности, который позволил бы России одержать быструю победу", говорится далее. Кроме того, "западные страны по большей части были застигнуты врасплох, когда Россия украдкой дислоцировала войска в Крыму в 2014 году, теперь же НАТО глядит во все глаза - особенно с учетом того, что некоторые из предыдущих учений "Запад" включали симуляцию превентивного ядерного удара по альянсу". Гипотетическая "внезапная аннексия Белоруссии серьезно подорвала бы усилия России по удержанию других бывших советских республик в лагере Москвы", указывает эксперт. "Возможность конфликта остается, пока не будет смягчена скрытая враждебность, вызванная обеспокоенностью России расширением НАТО на постсоветское пространство и тревогой западных союзников из-за использования Россией силы против соседей", - подытоживает автор. "Учения "Запад" подобны Рождеству: они наступают в заранее известное время, однако возбуждение и длительная подготовка затмевают истинный смысл события", - пишет автор статьи в издании Politico Кир Джайлс. "Правда, предыдущие российские учения такого масштаба привели войска в состояние готовности к немедленным военным операциям непосредственно после их окончания - против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году", - признает он. Кое-кто в Прибалтике выражает обеспокоенность, что то же самое может произойти и со странами Балтии. Но эта вероятность ниже, чем в 2013 году, считает автор, так как сейчас там находятся небольшие, но важные по своему значению батальоны усиленного передового базирования НАТО. "Тревога Европы по поводу перспективы российского военного авантюризма ставит Москву в удобное положение, - полагает журналист. - Этот страх соответствует российской риторике и постоянным намекам на прямые военные действия против ее соседей и других соперников. Россия может не предоставлять информацию о масштабах учений - западные СМИ своими домыслами и страшными историями делают работу Кремля за него". Россия в четвертый раз проводит учения "Запад 2017" - так почему Запад именно сейчас чувствует угрозу? - задается вопросом постоянный автор Die Zeit Алисе Бота. "Россия и Белоруссия подверглись нападению. Воображаемые враги атаковали с воздуха, по воде и по суше. Они поддерживают сепаратистов, хотят вбить клин между Минском и Москвой и свергнуть власть в Минске. Но Россия и Белоруссия дают отпор врагу: при помощи 12,7 тыс. военных, 250 танков, 200 БТР, 150 артиллерийских и многоствольных ракетных пусковых установок, 10 кораблей Балтийского флота, 70 военных самолетов и вертолетов", - так выглядят стратегические военные учения "Запад 2017", стартующие в этот четверг. "Как страны НАТО, так и Украина опасаются, что в учениях примет участие значительно больше военных, и не исключают даже такой невероятный сценарий, по которому Россия использует учения как предлог, чтобы напасть на Украину или оставить свои войска в Белоруссии и оккупировать страну", - пишет журналистка. Что это, оправданные опасения или уже истерика? "Устрашать, водить за нос и не давать взглянуть на карты (учений) - это не чисто русская особенность. Шведы, которые одновременно с русскими начинают крупнейшие учения, пригласили наблюдателей из России, а вот Польша, которая в настоящее время упражняется в военных навыках с американцами, российскую сторону не пригласила", - отмечает автор. Спираль недоверия закручивается, продолжает Бота. "После аннексии Крыма НАТО отправило в Польшу и страны Балтии группы быстрого реагирования (...). Но то, что страны Балтии расценивают как жест солидарности, русские и белорусы считают провокацией. В период с 2009 по 2014 годы в среднем проводилось 41 учение НАТО в год (...). Так, натовские учения "Анаконда-2016" были посвящены возможному нападению на Польшу", - пишет корреспондент. "Волнения по поводу учений "Запад-2017" указывают прежде всего на то, что для международной политики настало новое летоисчисление. Говоришь ли с дипломатами стран альянса или независимыми российскими и белорусскими военными экспертами - никто не ждет от учений "Запад" военной эскалации или оккупации Белоруссии, однако на 100% такого варианта никто не исключает. Рано или поздно в ходе таких разговоров произносится решающая фраза: после аннексии Крыма нужно быть готовым ко всему", - резюмирует журналистка. "Начиная с четверга вымышленное государство Вейшнория - дистиллят самых мрачных кремлевских страхов по поводу Запада - станет мишенью комбинированной военной мощи России и ее союзницы Белоруссии", - сообщает Эндрю Хиггинс в The New York Times. По сценарию учений "Запад-2017", Вейшнория заключила альянс против России с еще двумя несуществующими странами - Любенией и Весбасрией. "Страны Балтии и Польша опасаются, что государства, придуманные планировщиками этих учений, - слегка загримированные заместители их самих", - говорится в статье. "Учения, известные как "Запад-2017", - свежий эпизод в серии учебных маневров, начатых еще при Советском Союзе в 1970-х годах. (...) Сегодня участников военных упражнений стало всего двое - Россия и Белоруссии, и, тем не менее, военные стратеги на Западе наблюдают за ними с опаской", - пишет автор. "Вашингтон и Москва чуть ли не каждую неделю обмениваются дипломатическими уколами, - указывает Хиггинс. - В последние годы Россия вмешивается в выборы и проявляет военный авантюризм, и в связи с этим горьким опытом у западных властей выработалось недоверие к мотивам Кремля и его заявлениям о благих намерениях". "Есть опасения, что Москва может переместить гораздо больше солдат в Белоруссию, чем собирается оттуда вывести, установив постоянное военное присутствие на границе со странами НАТО. Власти стран Балтии и Польши, со своей стороны, подозревают, что учения могут быть использованы как прикрытие для российской агрессии, как в 2014 году, когда Москва провела крупномасштабные учения, чтобы замаскировать подготовку к аннексии Крыма и вмешательству на стороне пророссийских повстанцев на востоке Украины", - говорится в статье. "Отсутствие прозрачности увеличивает риск недоразумений, просчетов, несчастных случаев и инцидентов, которые могут стать опасными", - сказал недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он призвал Россию "уважать и букву, и дух" так называемого Венского документа, обязующего Россию и страны Запада сообщать обо всех учениях с участием более 13 тыс. солдат или 300 танков и допускать на них зарубежных наблюдателей, передает издание. Также по теме: Учения "Запад-2017" проливают свет на непростые отношения между Россией и Белоруссией (The National Interest) На фоне трений с Россией армия США направляет в Европу две танковые бригады (Newsweek)