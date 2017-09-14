Министр культуры РФ: "Манский? Я предпочитаю Депардье!"

"Российский министр культуры (с 2010 года) Владимир Мединский прибудет в пятницу с двухдневным визитом во Францию и встретится там с коллегой Франсуазой Ниссен. Он, в частности, откроет в рамках Дней культурного наследия выставку, посвященную дипломатическим подаркам Петра Великого", - сообщает корреспондент французской газеты Le Figaro Пьер Авриль. Журналист побеседовал с министром накануне визита.

"Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что он "встревожен" арестом российского режиссера Кирилла Серебренникова и переживает насчет последствий этого дела для художественного творчества в вашей стране. Не является ли щекотливым для министра культуры начинать визит в Париж на этом фоне?" - осведомился корреспондент.

"Арест Серебренникова не имеет никакого отношения к политике и касается распоряжения государственными грантами студии под руководством режиссера", - ответил Мединский.

"Как вы тогда объясняете чувства, выражаемые многочисленными российскими деятелями искусства, которые говорят о возвращении сталинских репрессий и напоминают, что последний арест режиссера - арест Всеволода Мейерхольда - случился в 1936 году? Некоторые российские деятели искусства эмигрировали, как режиссер Виталий Манский, уехавший в Латвию, или Петр Павленский, который, проведя семь месяцев за решеткой за поджег двери ФСБ, получил убежище во Франции..." - отметил журналист.

"Эти сравнения не корректны, - возразил российский министр культуры. - Мейерхольда арестовали по политическим мотивам и расстреляли. Серебренников - под домашним арестом по экономическим мотивам. (...) К тому же Виталий Манский не эмигрировал. После того как он нашел финансирование за рубежом, он продолжает свой фестиваль документального кино в соседней стране. И наоборот, как вы знаете, есть французские деятели искусства, которые эмигрировали в Россию и обратились за получением российского гражданства: это совершенно свободный выбор. А что касается Манского, которого вы назвали, он что, лучше Депардье? Лично я предпочитаю Депардье... и еще Люка Бессона. Мне также больше нравится Изабель Юппер, чем Манский или Павленский, и это по многим причинам... Таков мой вкус".

"Фильм Алексея Учителя "Матильда", который описывает связь между Николаем II и балериной Большого театра, подвергается жестокой кампании преследования в России со стороны депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма, и православных активистов. Однако ваше министерство одобрило показ фильма. Что вы собираетесь делать?" - спросил Авриль.

"Нет никаких нарушений закона, которые могли бы оправдать запрет фильма, - сказал Мединский. - Эта кампания запланированной истерии вокруг абсолютно обычного фильма, который ничем не оскорбляет память царя, приводит меня в негодование. Действия людей, которые ее продвигают, не имеют ничего общего с православной религией и с самой идеей христианства. Мне за них стыдно. Я говорил с депутатом, которую вы упомянули, с Натальей Поклонской, но эта тема ее явно очень волнует. Мои попытки ее уговорить провалились".