"Почему российское военное вмешательство в Сирии успешно"

"В анализе "Красная буря: оперативные уроки двух лет российского участия в сирийской войне", опубликованном во вторник 12 сентября, [отставной] полковник Мишель Гойя, историк и автор блога La voie de l'épée, блестяще излагает мотивы успеха российского вмешательства в Сирии", - пишет Натали Гибер во французской газете Le Monde. Автор разрешил изданию опубликовать отрывки из его текста.

"Это вмешательство успешно, - пишет полковник, - поскольку оно позволило достигнуть первоначально поставленной цели, то есть спасения сирийского режима, который тогда испытывал большие сложности, и даже внесения вклада в его возможную победу. Российское оперативное подразделение внесло существенный вклад в сдерживание сил повстанцев в конце 2015 года, а затем, особенно со взятием Алеппо, в практически окончательное завоевание большой оси, которую представляет собой трасса М5, центра тяжести конфликта, в течение 2016 года. После чего оно начало кампанию в восточной пустынной части, вплоть до освобождения аэропорта Дейр-эз-Зор, который осаждало "Исламское государство"*. До конца войны еще далеко, но Башар аль-Асад уже не может ее проиграть".

Далее французский историк отмечает, что "эти результаты были достигнуты при помощи достаточно ограниченных ресурсов. Они составляют, если рассматривать привлеченные силы (от 4 до 5 тыс. человек и от 50 до 70 воздушных судов в качестве основной силы) и затраты на их использование (примерно 3 млн евро в день), примерно четвертую или пятую часть от американских усилий в этом регионе".

"Война в Сирии - это "мозаичная" война, то есть в нее вовлечены не два лагеря, а множество, наподобие гражданской войны в Ливане с 1975 по 1990 год, - говорится в статье эксперта. - У этих лагерей и их покровителей различные цели, которые подталкивают их к схождению или расхождению, в зависимости от ситуации, что делает конфликт одновременно сложным и стабильным. Ключевым параметром является то, что соперничающие покровители, в особенности США и Россия, не имеют ни малейших намерений сталкиваться напрямую и, следовательно, избегают встреч, чтобы сократить этот риск. Как следствие, молниеносный захват территории одной стороной автоматически мешает другой - которую ставят перед свершившимся фактом - туда проникнуть. Это стратегия "неосторожного пешехода", который переходит дорогу и вынуждает водителей машин остановиться - СССР и Россия ее регулярно практиковали".

По словам Гойя, России удалось разблокировать "тактический кризис" "главным образом благодаря комбинированной воздушной бригаде российской авиации. Если ее объем варьировался, он никогда не превышал 70 воздушных судов - весьма незначительная цифра для армии, у которой их теоретически 2 тысячи". Состав воздушный бригады, очень разнообразный, эволюционировал со временем, всегда совмещая самолеты и вертолеты и со временем отдавая предпочтение последним, отмечает эксперт.

"Таким образом, воздушная бригада участвовала во многих десятках комбинированных операций при очень высоком ритме (в среднем 1000 вылетов), что было возможно благодаря близости баз относительно линии соприкосновения, прежде всего, базы "Хмеймим", в 25 км к югу от Латакии, но также и благодаря удаленным базам "Эш-Шайрат" и "Тияс" рядом с Пальмирой", - пишет отставной полковник.

"Согласно сайту Airwars, более 2 тыс. мирных жителей Сирии были предположительно убиты в первые пять месяцев российского присутствия, - говорится далее. - Однако впоследствии гражданские потери значительно уменьшились, в зависимости от колебаний вмешательства, но также от приобретения опыта пилотами и использования более совершенной боевой техники, в частности, боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52, которые заменили Су-25 в миссиях по поддержке".

"Операции 2016 и, прежде всего, 2017 года - подтверждение совершенного мастерства, достигнутого в организации комбинированных операций. Был пройден большой путь по сравнению с путаными действиями во время войны 2008 года против Грузии", - считает историк.