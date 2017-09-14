Когда YouTube применяет цензуру в интересах Кремля

"Видеосервис Google попал в центр внимания из-за склонности удалять видео, критикующие российскую власть", - пишет Эммануэль Гриншпан в швейцарской газете Le Temps. Видеоблогер Роман Цимбалюк пожаловался изданию, что видео, опубликованное 5 сентября на его канале, было удалено без объяснения YouTube в пятницу, в то время как оно набрало более 14 тыс. просмотров.

"Цимбалюк, единственный украинский корреспондент в России, называл в своем ролике Владимира Путина "мошенником", скрывающим истинные намерения в украинском конфликте", - говорится в статье. "Удаление видео в момент, когда оно быстро набирало популярность, перебило весь этот импульс", - сожалеет Цимбалюк.

Как рассказывает автор, "полемика началась в начале лета, когда российский блогер Kamikadzedead (1,15 млн подписчиков) обвинил российское подразделение YouTube в сотрудничестве с властями с целью "сделать YouTube похожим на российское телевидение". Дмитрий Иванов - подлинное имя блогера - жалуется, что многие из его видеороликов были удалены на основании жалоб пользователей YouTube, близких к правительству, передает журналист.

"Двойные стандарты YouTube бросаются в глаза: видео, разжигающие ненависть к оппозиции и к Западу, кишат на российской версии глобального сервиса видеохостинга, - отмечает Гриншпан. - Многочисленные видео показывают оратора-националиста Владимира Жириновского, оскорбляющего европейцев и угрожающего им".

"В оправдание YouTube надо отметить, что российское правительство не упустило возможности оказать давление на контролирующую его компанию, Google, пригрозив, среди прочего, использовать технические решения, чтобы замедлить российский трафик, идущий к его сервисам, - сообщает корреспондент. - Google сообщил эти летом, что Россия фигурирует в первых строчках мирового рейтинга правительственных запросов на удаления контента. Эти запросы резко выросли в 2016 году (+478%) и были удовлетворены на 72%".

Перед лицом растущей критики YouTube пока прилагает мало усилий для спасения своей репутации, говорится в заключение. В среду, когда писалась эта статья, видео Романа Цимбалюка было украдкой восстановлено, информирует Гриншпан.