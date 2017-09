14 сентября 2017 г. Брюс Макклинток и Биляна Лилли | The National Interest Учения "Запад-2017" проливают свет на непростые отношения между Россией и Белоруссией "Аналитики и командование вооруженных сил выражают опасения, что Россия воспользуется военными учениями "Запад-2017" в Белоруссии как дымовой завесой для того, чтобы разместить и оставить в этой стране живую силу и технику, и что это элемент спланированной военной эскалации в отношениях с Западом", - напоминают в статье, опубликованной в издании The National Interest, научные сотрудники RAND Corporation Брюс Макклинток и Биляна Лилли. Макклинток - бывший военный атташе посольства США в Москве. Авторы полагают: "Россия, возможно, выйдет за параметры данных учений, но вероятность невелика. Кремль мало что приобрел бы от использования этих учений как предлога для размещения своего воинского контингента в Белоруссии". Белоруссия считает Россию главным стратегическим военным партнером, отмечают авторы. "Тесные двусторонние связи снижают необходимость того, чтобы Россия применяла силу для размещения в Белоруссии своего воинского контингента", - говорится в статье. В советский период в Белоруссии находились радар раннего предупреждения и передатчик дальней связи с ВМС. "После распада СССР Россия и Белоруссия пришли к джентльменскому соглашению: Белоруссия сохранит эти объекты на своей территории и будет обеспечивать взаимную оборону во времена конфликтов, если Россия поддержит Белоруссию, поставляя ей энергоносители со скидкой и предоставляя кредиты. Хотя иногда случаются ссоры (так, Лукашенко отказался разместить у себя российскую авиабазу), договоренность в целом сохраняется доныне", - пишут авторы. Они также напоминают о торговых, культурных и общественных связях. "И все же Лукашенко пытается сохранить тонкий баланс между тесным сотрудничеством с Россией и заботой о суверенитете Белоруссии. Эта политика приводит к тому, что раскол между двумя странами ширится. Лукашенко годами практикует многовекторный подход, пытаясь наладить отношения с другими странами, помимо России", - пишут авторы. "То, что Россия не поделилась с Минском своими планами перед вторжением на Украину - славянскую страну, соседку Белоруссии с юга, - заставляет Минск опасаться, что Белоруссия может стать следующей", - говорится в статье. Напомнив о сотрудничестве Белоруссии и Китая в военной сфере, авторы отмечают: "Белоруссия сообщает, что активно развивает похожие отношения в военной сфере с ближайшими соседями и западными странами, в том числе с США". Тот факт, что в этом году Белоруссия пригласила на "Запад-2017" наблюдателей от нескольких международных организаций, "возможно, удержит Россию от попыток оставить в Белоруссии технику или войска", полагают эксперты. По их мнению, Минск также осторожно делает упор на отличительных чертах Белоруссии, чтобы укрепить национальную идентичность в пику утверждениям Кремля, что Белоруссия принадлежит к "русскому миру". В заключение Макклинток и Лилли советуют западным странам понаблюдать за учениями, чтобы выяснить, хорошо ли интегрированы войска России и Белоруссии. "Миру не стоит забывать: между Россией и Белоруссией, несмотря на периодические ссоры, сохраняются тесные отношения", - пишут они. Источник: The National Interest