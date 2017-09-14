Клинтон привела сексистский довод, чтобы объяснить свое поражение на выборах 2016 года

"Хиллари Клинтон давно сказала, что сексизм сыграл роль в ее поражении на выборах - и на этой неделе она дала этому сексистское объяснение", - пишет Линли Сандерс в американском журнале Newsweek.

Как передает журналистка, в интервью сайту Vox Клинтон сказала, что белые женщины не поддержали активно ее президентскую кандидатуру в 2016 году, поскольку они прислушивались к своим мужчинам, после того как директор ФБР Джеймс Коми раскрыл в конце кампании, что Клинтон по-прежнему в фокусе его расследования. "Вдруг муж поворачивается к жене со словами: "Я говорил тебе, что она сядет в тюрьму. Ты же не хочешь зря потратить свой голос", - цитирует автор высказывание Клинтон в интервью журналисту Эзре Клейну во вторник.

"Это абсолютно сексистская идея, что женщины не способны мыслить независимо от своих мужей и партнеров - особенно с учетом того, что исследования указывают, что как мужчины, так и женщины голосуют, основываясь на главных вопросах, таких, как экономика, терроризм и рабочие места", - говорится в статье.

"Двойственное использование сексизма со стороны Клинтон, вероятно, привлечет критику со стороны активистов, борющихся за права женщин", - отмечает автор.

"В качестве политика Клинтон столкнулась с сексизмом, - пишет журналистка. - Она отметила, что ее рейтинги поддержки высоки, когда она занимается политикой, а не ведением кампании. Сексизм заявил о себе во время выборов 2016 года и, основываясь на комментариях Клинтон, остается частичным объяснением кандидатом ее поражения. "[Письмо Коми] остановило мой рост и навредило мне, - отметила Клинтон. - Особенно среди женщин".