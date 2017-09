14 сентября 2017 г. Мэтью Розенберг, Рон Никсон | The New York Times Антивирус "Лаборатории Касперского" распорядились убрать с правительственных компьютеров США "В среду федеральное правительство приняло решение очистить свои компьютерные системы от всех программ, разработанных известной российской компанией по кибербезопасности "Лаборатория Касперского", против которой ведется расследование ФБР на предмет возможных связей с российскими службами безопасности", - сообщает The New York Times. "ФБР при поддержке американской разведки годами пытается установить, сотрудничает ли руководство "Лаборатории Касперского" с российской армией и разведкой, по словам нынешних и бывших американских чиновников. ФБР также ведет расследование в отношении того, содержат ли программы "Лаборатории Касперского", в том числе ее хорошо себя зарекомендовавший антивирус, лазейки, позволяющие российской разведке проникать в компьютеры, на которых они установлены. Компания опровергает эти обвинения", - пишет газета. Чиновники, говорившие на условиях анонимности, не сообщили подробности информации, собранной ими на "Лабораторию Касперского". Однако в среду Илэйн Дьюк, исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США, распорядилась, чтобы федеральные агентства разработали планы по очистке правительственных систем от программ "Лаборатории Касперского" в последующие 90 дней. Программные продукты "Лаборатории Касперского", как считается, используются многими федеральными агентствами, особенно ее антивирус, хотя не существует надежных оценок их распространенности: правительственные компьютерные системы, как правило, представляют собой пеструю смесь зачастую устаревших программ и техники, и никакой центральный орган не отслеживает, кто чем пользуется, говорится в статье. Источник: The New York Times