14 сентября 2017 г. Джо Байден | The New York Times Возвращение американских ценностей "Более чем за 45 лет моей работы в сфере международных отношений я наблюдал простую истину: способность Америки вести за собой мир зависит не только от примера нашего влияния, но и от влияния нашего примера", - пишет бывший вице-президент США Джо Байден в статье для The New York Times. "Постоянное стремление Америки соответствовать нашим ценностям - это великая сила, которая привлекала поколения борцов и мечтателей в США, обогащая наше население. Во всем мире другие государства следуют нашему примеру, потому что знают, что Америка не только защищает собственные интересы, но пытается поддерживать устремления всех", - говорится в статье. "Это было основой внешней политики Америки на протяжении всей моей политической карьеры - до недавних пор", - отмечает Байден. "Во всем мире, в том числе в США, мы наблюдаем возрождение отстраненного и изоляционистского мировоззрения. Президент Трамп держит традиционных союзников, таких как Германия, на расстоянии вытянутой руки, при этом выражая свое восхищение таким автократам, как Владимир Путин, попирающим демократические институты", - пишет бывший вице-президент. "Возвращение наших ценностей начинается с их соблюдения внутри страны - открытости для всех, толерантности, этнического и культурного многообразия, соблюдения принципа верховенства права, свободы слова, свободы прессы. Если мы хотим видеть во всем мире именно эти демократические принципы, Америка должна первой им следовать", - считает Байден. Это также ценности, связывающие нас с нашими ближайшими союзниками. Они должны верить, что США продолжат их поддерживать и защищать демократию, говорится в статье. "Руководство путем наших ценностей также означает, что мы не должны молчать, когда государства нарушают права своих граждан. Если лидеры подавляют собственный народ, мы должны четко дать понять, что это ограничивает нашу способность сотрудничать с ними", - указывает автор. "Наконец, внешняя политика, основанная на наших ценностях, должна твердо противостоять иностранным государствам, радующимся предполагаемому отказу Америки от лидерства как возможности увеличить собственное влияние. Если США не будут оплотом глобальной демократии, нелиберальные государства, такие как Россия, будут предпринимать все более агрессивные шаги по подрыву мирового порядка, запугиванию своих соседей и возвращению к более разрозненному миру", - заключает Байден. Источник: The New York Times