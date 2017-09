14 сентября 2017 г. Олег Кашин | The New York Times Портрет художника в путинской России Официальная версия обвинительного заключения, предъявленного театральному режиссеру Кириллу Серебренникову, "вызывает много вопросов", пишет в своей статье в The New York Times журналист Олег Кашин. "Арест Серебренникова кажется менее странным, если рассматривать его в широком контексте. В последние годы российские чиновники заявляют: если художник получает финансирование от государства, он должен делать только то, что отвечает государственным интересам", - продолжает он. По мнению Кашина, вкусам российского государства отвечают произведения о героическом прошлом Российской империи или СССР, а Серебренников в этой системе культурных ценностей - "точно пятое колесо". Кашин проводит параллели между Серебренниковым и Всеволодом Мейерхольдом - оба "необязательно были диссидентами или знаменосцами свободы художника". "В первые годы советской власти Мейерхольд был важнейшим из официальных театральных режиссеров", - пишет Кашин. "Серебренников 5-10 лет назад тоже был в фаворе у российских властей", - считает автор, упоминая о постановке по роману "Околоноля", фестивале "Территория" и о том факте, что Серебренников возглавил "Гоголь-Центр" - государственный театр. Когда в мае Евгений Миронов вручил Путину письмо в защиту Серебренникова, было слышно, что президент произнес слово "дураки". Кашин пишет: "В то время некоторые подумали, что президент порицает следователей и сторону обвинения. Теперь кажется, что президент имел в виду театральных деятелей, которые все еще считают, что могут работать с Кремлем". Кашин делает из ситуации, в которой оказался Серебренников, вывод: "Даже теперь, когда режим впервые заговорил с художниками на языке арестов и судебных процессов, практически никто из деятелей российской культуры не готов оказать отпор правительству. Эти художники не желают ввязываться в конфронтацию, они хотят играть роль верноподданных, которая обеспечивает им относительную свободу". По предположению Кашина, до недавнего времени Путин воспроизводил подход Кремля к искусству, характерный для 70-х годов ХХ века. "Теперь ситуация не такая жесткая, как в сталинский период, но движется в этом направлении. Путин требует абсолютной лояльности", - говорится в статье. Напомнив о призывах запретить фильм "Матильда", Кашин пишет: "Доныне российские режиссеры, актеры и писатели не понимали, что по мере того, как авторитарная система продолжает ужесточать давление, они окажутся перед выбором: сделаться диссидентами либо согласиться работать под прямым контролем режима". Источник: The New York Times