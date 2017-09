14 сентября 2017 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Российские военные учения с участием подставных врагов вызывают неподдельную тревогу "Эта страна не существует, так что у нее нет ни армии, ни настоящих граждан, хотя в сети она получила пылкую поддержку людей, которые были бы за нее, будь она реальной. Однако с четверга вымышленное государство Вейшнория - дистиллят самых мрачных кремлевских страхов по поводу Запада - станет мишенью комбинированной военной мощи России и ее союзницы Белоруссии", - сообщает Эндрю Хиггинс в The New York Times. Вейшнорию "придумали, чтобы она стала врагом, которому будет оказано сопротивление в ходе шестидневных военных учений, призванных стать крупнейшей демонстрацией российской военной мощи с момента окончания холодной войны четверть века назад", говорится в статье. "Учения, известные как "Запад-2017", - свежий эпизод в серии учебных маневров, начатых еще при Советском Союзе в 1970-х годах. После длинного перерыва из-за крушения коммунизма "Запад" был возобновлен в 1999 году и расширен, после того как Владимир В.Путин стал президентом", - пишет автор. "В учениях "Запад" принимали участие вооруженные силы стран Варшавского договора - военного альянса, в котором верховодил СССР; ныне все его "несоветские" члены вступили в НАТО, - говорится в статье. - Сегодня участников военных упражнений стало всего двое - Россия и Белоруссии, и, тем не менее, военные стратеги на Западе наблюдают за ними с опаской". "Учения проходят на фоне ухудшения отношений между Россией и Западом, когда Вашингтон и Москва чуть ли не каждую неделю обмениваются дипломатическими уколами, - указывает Хиггинс. - В последние годы Россия вмешивается в выборы и проявляет военный авантюризм, и в связи с этим горьким опытом у западных властей выработалось недоверие к мотивам Кремля и его заявлениям о благих намерениях". "Есть опасения, что Москва может переместить гораздо больше солдат в Белоруссию, чем собирается оттуда вывести, установив постоянное военное присутствие там, на границе со странами НАТО. Власти стран Балтии и Польши, со своей стороны, подозревают, что учения могут быть использованы как прикрытие для российской агрессии, как это было сделано в 2014 году, когда Москва провела крупномасштабные учения, чтобы замаскировать подготовку к аннексии Крыма и вмешательству на стороне пророссийских повстанцев на востоке Украины", - говорится в статье. "НАТО будет пристально следить за этими учениями", - заверил генсек НАТО Йенс Столтенберг в недавнем интервью в Брюсселе. "Россия, по его словам, полностью вправе обучать свои войска, однако вызвала тревогу, рутинно пренебрегая взаимно согласованными правилами, разработанными для устранения беспокойства", - передает Хиггинс. "Отсутствие прозрачности увеличивает риск недоразумений, просчетов, несчастных случаев и инцидентов, которые могут стать опасными", - сказал Столтенберг. "Он призвал Россию "уважать и букву, и дух" так называемого Венского документа, обязующего Россию и страны Запада сообщать обо всех учениях с участием более 13 тыс. солдат или 300 танков и допускать на них зарубежных наблюдателей", - говорится в статье. "Запад несколько месяцев готовился к этим российским учениям", - утверждает Хиггинс. Журналист сообщает, что по сценарию "Запада-2017" Вейшнория заключила альянс против России с еще двумя несуществующими странами - Любенией и Весбасрией. "Страны Балтии и Польша, опасающиеся, что страны, придуманные планировщиками этих учений, - слегка загримированные заместители их самих, говорят, что, по их мнению, в "Западе-2017" может участвовать до 100 тыс. российских солдат", - передает автор. Источник: The New York Times