Благоприятная возможность для российской армии

"Военные учения "Запад", которые на этой неделе проведут совместно Россия и Белоруссия, породили тревожные прогнозы по поводу скрытой российской агрессии против ее балтийских соседей и даже самой Белоруссии", - пишет Politico.

"Однако учения "Запад" подобны Рождеству: они наступают в заранее известное время, однако возбуждение и длительная подготовка затмевают истинный смысл события", - иронизирует автор статьи Кир Джайлс.

"Это правда, что предыдущие российские учения такого масштаба привели войска в состояние готовности к немедленным военным операциям непосредственно после их окончания - против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году", - признает он.

Кое-кто в Прибалтике выражает обеспокоенность, что то же самое может произойти и со странами Балтии. Но вероятность того, что Россия предпримет какие-либо враждебные действия под прикрытием "Запада", ниже, чем в 2013 году, считает автор статьи.

В то время в странах Балтии не были размещены войска НАТО на постоянной основе. Сейчас там находятся небольшие, но важные по своему значению батальоны усиленного передового базирования, говорится в статье.

Джайлс отмечает, что учения дают возможность западным наблюдателям посмотреть, что будет происходить, и сделать собственные выводы.

Учитывая, что ведение Россией "информационной войны" - сейчас горячо дебатируемая тема, особое внимание будет уделено "войскам информационных операций" на предмет того, как Россия планирует их применять на тактическом и оперативном уровне.

"Тревога Европы по поводу перспективы российского военного авантюризма ставит Москву в удобное положение", - полагает журналист.

"Этот страх соответствует российской риторике и постоянным намекам на прямые военные действия против ее соседей и других соперников. Россия может не предоставлять информацию о масштабах учений - западные СМИ своими домыслами и страшными историями делают работу Кремля за него", - говорится в статье.

"Белоруссия, напротив, продемонстрировала желание снизить напряженность и подстраховаться от случайных или намеренных отклонений от сценария учений", - пишет автор, подчеркивая, что именно Белоруссия, а не Россия пригласила иностранных наблюдателей.

Джайлс призывает их к бдительности и вниманию к тому, что будет происходить за пределами Белоруссии. Сразу после того, как наблюдатели покинут Белоруссию по окончании учений, будет еще рано делать выводы, все ли российские войска и техника на самом деле выведены оттуда, говорится в статье.