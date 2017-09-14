ЕС хочет остановить продажу технологических компаний китайским инвесторам

"Об адресате не упоминается ни словом. В 37-страничном документе Еврокомиссии Китай нигде не всплывает. При этом в тех пунктах, в которых речь идет об "опасениях, связанных с прямыми инвестициями из-за рубежа", имеются в виду именно китайские инвесторы", - пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, указывая на то, что подобные "опасения" высказывают в первую очередь Германия, Франция и Италия, которые и выступают за ужесточение правил в этой сфере.

Изданию удалось изучить документ, принятый Еврокомиссией, вслед за которым в силу должно вступить соответствующее ужесточение правил. "Согласно документу, в будущем члены ЕС смогут провести соответствующую более детальную проверку сделки, если возникнет подозрение в связи с ее безопасностью или нарушением "общественного порядка", связанного с ней". Речь идет, в том числе, о технологических компаниях, работающих в сфере искусственного интеллекта, полупроводников и робототехники, говорится в статье.

В этой связи автор упоминает о покупке китайской фирмой Midea немецкой робототехнической компании Kuka весной прошлого года. "Несмотря на то, что среди клиентов предприятия из Аугсбурга значатся и немецкие военные, власти Германии не нашли возможности помешать покупке. Попытки оставить в Европе, по меньшей мере, контрольный пакет акций окончились ничем", - сообщает издание.

"Если бы соответствующие правила существовали уже тогда, мы могли бы подвергнуть сделку более тщательной проверке", - говорит представитель министерства экономики ФРГ Маттиас Махниг.

Резонансной стала и ситуация вокруг машиностроительного предприятия Aixtron, которое также хотели купить китайцы. "Сделка не состоялась (...) потому, что США не дали добро на передачу американского дочернего предприятия Aixtron. Вашингтон заявил тогда, что видит риски для национальной безопасности", - сообщает издание.

"Теперь, - комментирует автор, - новые планы Еврокомиссии дают национальным ведомствам стран Евросоюза большое количество всякого рода возможностей для вмешательства. Так, возможно будет проверить, стоит ли за инвестором какой-либо госфонд, или покупка стала возможной благодаря выгодным кредитам, выданным государственными финансовыми институтами".

Правда, замечает в заключение издание, многие страны ЕС рассматривают китайские фирмы как желанных инвесторов и не хотят отпугивать их.

"Принимая подобные правила, ЕС хочет продемонстрировать уверенность. Неслучайно разговор о нововведениях ведется в эти дни. Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии, выступил в среду с речью о ситуации в ЕС. Евросоюз должен продемонстрировать силу", - резюмирует автор.