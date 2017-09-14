Немецкий бизнес выступает против антироссийских санкций США

Немецкий бизнес, согласно исследованию, "опасается серьезных убытков из-за новых санкций США против России", пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Так, опрос Германо-российской внешнеторговой палаты (ВТП) в Москве показал, что более половины немецких компаний уверены в том, что "на них прямым или косвенным образом отразятся санкции США".

"Новые санкции нависают как дамоклов меч над немецкими компаниями", - заявил в среду председатель правления палаты Маттиас Шепп. По его словам, компании классифицируют новые санкции "как более опасные, нежели старые санкции, введенные в 2014 году из-за конфликта на Украине". ВТП, как подчеркивает издание, "обратилась к правительству Германии и Еврокомиссии с требованием действий".

Принятые в конце июля американским Конгрессом санкции против России, как говорится далее, стали "самыми жесткими за последние годы". Санкции направлены против важнейших отраслей российской экономики и, прежде всего, энергетического сектора. В первую очередь они ударят по газопроводу "Северный поток-2", идущему из России в Германию по дну Балтийского моря.

Прежде всего, в адрес Соединенных Штатов звучат обвинения в том, что они "хотят, чтобы Европа покупала исключительно их сжиженный газ". "Я не могу отделаться от впечатления, будто кто-то хочет похоронить "Северный поток-2" в разгар его создания", - подчеркнул глава австрийского энергетического концерна OMV Райнер Зееле.

"От имени немецких компаний, работающих в России, мы обращаемся к правительству Германии и Еврокомиссии с требованием принять ответные меры на санкции США", - отметил Зееле. По его мнению, Германия и Евросоюз "должны защитить европейские компании и сделать так, чтобы санкции не наносили им вреда".

"Сейчас пришло время говорить о постепенном снятии санкций. От этого все мы только выиграем", - добавил гендиректор OMV.