14 сентября 2017 г. Джеймс Г. Ставридис, Йохан Бергенас | The Washington Post Грядут рыболовные войны "Законодатели, наконец, входят в курс дела, о котором ВМС США и Береговая охрана знают уже давно: эскалация конфликта вокруг рыболовства может привести к "мировой рыбной войне", - сообщают в американском издании The Washington Post Джеймс Ставридис (декан Школы права и дипломатии им. Флетчера, бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе) и Йохан Бергенас (старший директор по общественной политике в Vulcan Inc.). "На этой неделе, в рамках обсуждения готовящегося к принятию "Закона об ассигнованиях на национальную оборону", Конгресс попросил ВМС помочь в борьбе с незаконным рыболовством. Это важный шаг. За ним должны последовать более существенные военные и дипломатические усилия. Действительно, история полна войн из-за природных ресурсов, в том числе сахара, специй, текстиля, минералов, опиума и нефти. Нынешняя динамика показывает, что дефицит рыбы может стать следующим катализатором", - говорится в статье. "Десятки международных договоров регулируют защиту морских ресурсов, однако есть существенные пробелы в их приведении в действие, которые заметно снижают их эффективность. ВМС США лучше подходит для того, чтобы содействовать устранению этих пробелов, чем какое-либо другое учреждение в мире. И если ВМС уже признал в своей стратегической программе 2015 года, что борьба с незаконным рыболовством входит в его миссию, недавний ход Конгресса предоставляет возможность для ВМС и его партнеров сыграть более выраженную роль", - рассуждают авторы. "Для этого ВМС следует расширить свое партнерство с Береговой охраной и Инициативой по обеспечению морской безопасности в Океании, позволяющей обоим вооруженным формированиям приводить в исполнение законы о рыболовстве, бороться с межнациональной организованной преступностью и улучшать региональную безопасность в центре и на юге Тихого океана. Эту программу должны воспроизвести другие океанические территории", - сообщается далее. "Дипломатические усилия также необходимо нарастить, начиная с привлечения внимания членов правительства США к вопросам экологической преступности, таким как незаконное рыболовство", - полагают эксперты. Источник: The Washington Post