На кандидата от АдГ незаконно работала уборщица-мигрант

Как удалось выяснить немецкому изданию Die Zeit, в доме кандидата на пост федерального канцлера от "Альтернативы для Германии" Алисе Вайдель в швейцарском Биле незаконно работала женщина из Сирии, подавшая прошение на получение статуса беженца. До этого в 2015 году помощницей по дому у Вайдель и ее партнерши была студентка, изучающая исламоведение.

"Как удалось выяснить изданию из личного окружения госпожи Вайдель, политик платила помощницам на руки по 25 швейцарских франков за час", - передает издание.

По словам адвоката Вайдель, его подзащитная знакома с женщиной из Сирии - та бывала у нее в гостях, но работ никаких не выполняла и денег не получала.

"АдГ активно выстраивает свою избирательную кампанию на выпадах против беженцев и тех, кто хочет получить такой статус, требуя ввести ограничения в миграционное законодательство", - напоминает Die Zeit.