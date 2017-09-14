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14 сентября 2017 г.
14 сентября 2017 г.

Корреспондент | Die Zeit

На кандидата от АдГ незаконно работала уборщица-мигрант

Как удалось выяснить немецкому изданию Die Zeit, в доме кандидата на пост федерального канцлера от "Альтернативы для Германии" Алисе Вайдель в швейцарском Биле незаконно работала женщина из Сирии, подавшая прошение на получение статуса беженца. До этого в 2015 году помощницей по дому у Вайдель и ее партнерши была студентка, изучающая исламоведение.

"Как удалось выяснить изданию из личного окружения госпожи Вайдель, политик платила помощницам на руки по 25 швейцарских франков за час", - передает издание.

По словам адвоката Вайдель, его подзащитная знакома с женщиной из Сирии - та бывала у нее в гостях, но работ никаких не выполняла и денег не получала.

"АдГ активно выстраивает свою избирательную кампанию на выпадах против беженцев и тех, кто хочет получить такой статус, требуя ввести ограничения в миграционное законодательство", - напоминает Die Zeit.

Источник: Die Zeit


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