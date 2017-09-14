Они просто хотят потренироваться

Россия в четвертый раз проводит учения "Запад-2017" - так почему Запад именно сейчас чувствует угрозу? - задается вопросом постоянный автор Die Zeit Алисе Бота.

"Россия и Белоруссия подверглись нападению. Воображаемые враги атаковали с воздуха, по воде и по суше. Они поддерживают сепаратистов, хотят вбить клин между Минском и Москвой и свергнуть власть в Минске. Но Россия и Белоруссия дают отпор врагу: при помощи 12,7 тыс. военных, 250 танков, 200 БТР, 150 артиллерийских и многоствольных ракетных пусковых установок, 10 кораблей Балтийского флота, 70 военных самолетов и вертолетов", - пересказывает автор статьи сценарий.

Так выглядят стратегические военные учения "Запад 2017", стартующие в этот четверг. "В ходе учений отрабатываются действия сугубо оборонительного характера, до конца сентября все части вооруженных сил РФ будут выведены с территории Белоруссии, утверждают русские, гарантируют белорусы. Однако верят этому не все", - говорится в статье.

"Как страны НАТО, так и Украина опасаются, что в учениях примет участие значительно больше военных, и не исключают даже такой невероятный сценарий, по которому Россия использует учения как предлог, чтобы напасть на Украину или оставить свои войска в Белоруссии и оккупировать страну", - пишет журналистка. Что это, оправданные опасения или уже истерика?

"На фоне российских "игр в войнушку" становится очевидным, насколько велико взаимное недоверие между Россией и странами НАТО", - констатирует автор.

"Устрашать, водить за нос и не давать взглянуть на карты (учений) - это не чисто русская особенность. Шведы, которые до сих пор не вошли в НАТО, одновременно с русскими начинают совместно с другими государствами военные учения, крупнейшие за последние 20 лет, - говорится далее. - Они пригласили наблюдателей из России, а вот Польша, которая в настоящее время упражняется в военных навыках с американцами, российскую сторону не пригласила - как, впрочем, и литовцы, которые проводили в июне совместные учения с Германией и другими странами. Правда, и русские их никогда не звали в качестве наблюдателей".

Спираль недоверия закручивается, продолжает Бота. "После аннексии Крыма НАТО отправило в Польшу и страны Балтии группы быстрого реагирования, которые проходят регулярную процедуру ротации, чтобы не нарушать существующие между Россией и НАТО соглашения, запрещающие длительное размещение военного контингента вдоль границ. Но то, что страны Балтии расценивают как жест солидарности, русские и белорусы считают провокацией. В период с 2009 по 2014 годы в среднем проводилось 41 учение НАТО в год, в которых, по оценкам Минобороны Белоруссии, участвовало все большее число военных и военной техники. Замминистра обороны страны не понимает шумихи вокруг "Запада-2017" - натовские учения "Анаконда-2016", на которых отрабатывалось возможное нападение на Польшу, были гораздо более масштабными", - пишет корреспондент.

"В этом небольшом приграничном регионе сталкиваются оборонные интересы многих стран, на востоке Украины тлеет война с российским участием, а на границе лицом к лицу стоят войска. Плохо продуманной демонстрации власти может оказаться достаточно, чтобы сделать ситуацию взрывоопасной. Например, российский самолет может нарушить воздушное пространство Украины и быть сбит украинцами - аналогично ситуации в 2015 году, когда российский военный самолет вторгся в воздушное пространство Турции с территории Сирии, турки его сбили, и Анкара и Москва превратились на какое-то время во врагов", - говорится в статье.

"И что тогда? - рассуждает Бота. - Война на Украине окончательно зайдет в тупик? Или Россия дислоцирует свой военный контингент в Белоруссии? Это, очевидно, станет основанием для США, чтобы поставлять Украине оружие, - такую возможность уже обозначил министр обороны США Джеймс Мэттис".

"Волнения по поводу учений "Запад-2017" указывают прежде всего на то, что для международной политики настало новое летоисчисление. Говоришь ли с дипломатами стран альянса или независимыми российскими и белорусскими военными экспертами - никто не ждет от "Запада" военной эскалации или оккупации Белоруссии, однако на 100% такого варианта никто не исключает. Рано или поздно в ходе таких разговоров произносится решающая фраза: после аннексии Крыма нужно быть готовым ко всему", - резюмирует журналистка.