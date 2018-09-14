Япония проигнорировала предложение Путина заключить мир без предварительных условий

"Япония фактически проигнорировала внезапное предложение президента России Владимира Путина заключить в этом году мирный договор, что вызвало упреки в робости и неэффективности со стороны противников премьер-министра Синдзо Абэ", - сообщает японское издание The Asahi Shimbun.

"Правительство обеспокоено, что любой ответ, в котором усматривается критика предложения Путина, может лишь сильнее возмутить российского лидера и помешать какому-либо прогрессу на переговорах между Токио и Москвой", - пишет газета.

Заключение мира без предварительных условий будет противоречить позиции Японии, согласно которой мирный договор может быть подписан лишь после разрешения спора об островах, напоминает издание.

Сигеру Исиба, противник Абэ на выборах в правящей Либерально-демократической партии, подверг переговоры по островам критике. По его словам, Путин давно заявил, что Россия никогда не вернет острова, какое бы экономическое сотрудничество Япония ни обещала. По словам одного из соратников Исибы, премьеру следовало сразу дать Путину жесткий ответ и напомнить о базовой позиции Японии.

Председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил: "Это было дипломатическое фиаско - то, что Абэ не выдвинул контраргумент и не выступил с возражением".

По возвращении из России Абэ сказал о предложении Путина: "Я воспринял это как выражение желания Путина заключить мирный договор". Хотя это предложение противоречит позиции Японии, министр иностранных дел Таро Коно заявил, что было бы неуместно критиковать любую попытку заключить мир.

"Предложение Путина показывает, что Россия, возможно, не удовлетворена темпами не только мероприятий в вопросах Северных территорий, но и иного японско-российского экономического сотрудничества", - отмечается в статье.

"Абэ всегда старался преподнести внешнюю политику в качестве одной из своих сильных сторон, поэтому предложение Путина предоставило новую пищу для критики", - добавляет издание.